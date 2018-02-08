聯邦盃女網賽》中華1比2負泰 苦吞2連敗

2018年02月08日 22:11 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

聯邦盃8日在印度新德里進行亞大區第1級第2天賽事，中華隊李珮琪代班頂替生病的同學李亞軒，以4比6、6比4、6比3逆轉擊敗臺北世大運銅牌得主Patcharin Cheapchandej，可惜許絜瑜的單打與第3點雙打都輸，讓中華隊以1比2不敵泰國，在本次賽事苦吞2連敗，9日將遭遇勁敵日本。

「比賽時完全沒有壓力，因為我覺得盡力就好。」就讀國體碩一的李珮琪，臨時扛起單打任務，很開心能為中華隊拿下本屆聯邦盃第1勝。其實她首盤就能拿下，贏得更輕鬆，卻在4比1領先下連丟5局。

「對手在第六局開始出現變化，把節奏放慢，球又變得很旋，我沒有及時調整過來，所以被對手追上。」李珮琪說。

隊長王思婷表示，李珮琪今天打得非常好，雖然雙打最後還是輸了，她覺得李珮琪的底線很具有威脅性，意志力也很強，不會輕言放棄。對於下一仗迎戰奪冠呼聲最高的日本，王思婷說選手只要盡力就好，可能要把目標放在保級戰。

許絜瑜在第2點單打落敗。（四維基金會提供）

第2點單打，許絜瑜一開賽就連丟10局，以0比6、1比6敗給泰國一姊Luksika Kumkhummgj。關鍵雙打李珮琪再度出馬，可惜搭檔徐竫雯以5比7、2比6不敵Kumkhum／Peangtarn Plipuech，敗給泰國。

王思婷指出，雙打中華隊本來有機會贏，可惜首盤5平時，徐竫雯在局點時錯失一記高壓球，不然6比5領先後，氣勢會完全不一樣。

(中時電子報)