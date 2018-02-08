守護市民春節安全 朱立倫為警消打氣

2018年02月08日 22:11 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（8日）晚間前往中和區，慰勉中和警分局、消防第七大隊及區里守望相助隊成員。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（8日）晚間前往中和區，慰勉中和警分局、消防第七大隊及區里守望相助隊成員。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（8日）晚間前往中和區，慰勉中和警分局、消防第七大隊及區里守望相助隊成員。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（8日）晚間前往中和區，慰勉中和警分局、消防第七大隊及區里守望相助隊成員。（葉書宏翻攝）

農曆年節即將到來，新北市政府警察局自2月8日22時起至2月22日24時止，為期15天加強治安守護安全。，市長朱立倫今（8日）晚間與新北市警察之友會理事長、義警、民防大隊長等一行人前往中和區，慰勉中和警分局、消防第七大隊及區里守望相助隊成員， 同一時間副市長侯友宜、議長蔣根煌、副議長陳文治等也分別前往板橋、新莊地區慰問， 感謝警消憲兵及協勤民力犧牲年節與家人團聚時光，全心投入維護治安交通的辛勞。

今年警方在重要節日安全維護工作上，已全面廢除往年各項刑案及交通績效評比方式，讓員警得以正常執行各項勤務，不會陷於「績效掛帥」的目標當中，以平常心規劃各項勤務，除了維護民眾春節期間人身及財產安全外，也會加強防搶、防竊及防制酒駕的宣導。

中和警分局長葉爾煙表示，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸執行春節期間安全維護工作，將動員新北市員警及協勤民力，全力做好治安、交通及服務工作，讓市民平安度過春節。

新北警分局表示，春節期間將會在各大風景區、車站及賣場周邊進行疏導，確保交通順暢，新北市內159個派出所也準備了1,800個實物平安袋，另有預支現金在警察分局備用，如民眾有急難需求，都可向派出所求助。

朱立倫表示，治安工作是市政的基礎，只有將治安工作做好，市政建設才能更好，他也希望警消單位在執行勤務時，能主動發掘社會弱勢的家庭，透過市府機制給予關懷及扶助，讓弱勢家庭都能得到政府的關心照顧，安心過一個好年。

(中時)