日相安倍親筆揮毫寫下「台灣加油」的影片 網友熱烈迴響

日本首相安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」的影片在網上引起熱烈迴響。(翻攝自臉書)

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日本首相安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」的影片在網上引起熱烈迴響。(翻攝自臉書)

日本首相安倍晉三8日上午致函我國總統蔡英文慰問花蓮地震災情後，又在首相官邸的臉書和LINE上鋪出他用毛筆親筆題字的「台灣加油」4個字，並在個人臉書上公開親筆揮毫的影片，引起了廣大的迴響。

許多日本人在安倍的臉書上盛讚安倍此舉，還有人熱心地將安倍的話翻譯成中文，希望讓台灣人也能看到。許多旅居日本的台僑留言致謝，有人說: 「讓我感動到落淚！」，也有台灣人留言說: 「日本救難隊已抵達花蓮災區」、「謝謝安倍總理的愛心，溫暖了台灣人的心」。

安倍在臉書上寫著，「台灣東部發生大地震，除了由衷向罹難者祈求冥福之外，對受害災民也由衷表達慰問之意。」「當地正徹夜拼命地進行失蹤者搜救工作，日本政府已派由警察和消防等組成的專家團隊前往，將盡全力提供支援。」

安倍8日下午在臉書上鋪出上一段長49秒的影片，影片中他親筆寫下「台灣加油」幾個大字，並強調說，「東日本大震災時，自古以來的友人、台灣給予我們真的非常溫心的支援，我們絕對不會忘記。在重要的友人遭遇困難時，日本也想盡可能的提供支援。」

安倍寫完後拿起親筆署名的「台灣加油」簽名板表示，在此困難之際，我們日本人會跟「老朋友」台灣的大家在一起，日本將盡全力提供協助。影片的最後用中文打出：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」

日本官房長官菅義偉8日在記者會上表示，震災發生後72小時之內的救助是極為重要的，日本已派出由外務省、警察廳、消防廳、海上保安廳、國際協力機構(JICA)等組成的專家小組，攜帶從瓦礫堆中探測生命反應的器材，8日上午出發赴災區協助搜救，期待能在災區多救出些人。

被問到這是台灣方面的要求嗎？他指出，器材是按台灣方面的需求去安排的。

(中時)

日本首相安倍晉三臉書

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