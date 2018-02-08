《中時晚間快報》內政部研議修法 強化老舊建物耐震補強

《中時晚間快報》內政部研議修法 強化老舊建物耐震補強

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中時電子報
綜合報導

◎內政部研議修法 強化老舊建物耐震補強

花蓮強震造成多棟大樓傾塌，外界質疑先前老屋健檢的「安家固園方案」執行率偏，內政部次長邱昌嶽坦承，該方案執行率的確偏低，若要強制要求全民配合耐震補強，事涉公權力介入，可能要從修法；不過邱昌獄也面有難色，說目前可能先用鼓勵方式，因為修法涉及財產權，推動上困難度比較高，要先跟地方政府深入研議。

◎規模5以上餘震達5起 未來1~2周恐再震

餘震不斷！從0206花蓮地震以後，累計至今（8）日中午12時，已經出現224個餘震，其中規模5以上共計有5個，昨晚更出現規模5.7餘震，整區群震總個數達320個。氣象局提醒未來1~2周內，都還可能再出現規模較大的餘震，須特別留意。

◎美參議院外委員會 無異議通過《台灣旅行法》

美國聯邦參議院外交關係委員會7日無異議通過《台灣旅行法》(HR535)，下一階段將提交到參院全院進行表決；參院外委會7日通過的法案為眾院版本《台灣旅行法》，該法案在未來送至參院全院表決後不需再回到眾議院表決，可直接交予總統簽署立法。

◎三生三世被迪麗熱巴倒追 高偉光：挺爽的

中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》3月5日起晚間8點在中天綜合台36頻道播出，該劇在大陸創下400億播放神話，其中高偉光因演出「東華帝君」人氣爆漲，劇中被迪麗熱巴飾演的「白鳳九」猛烈追求，他卻不為所動。高偉光笑稱這已經不是首次在作品中被迪麗熱巴倒追，「不過被那麼漂亮的女孩子倒追，還是挺爽的。」迪麗熱巴則說：「每次我和偉光搭戲，一定是我倒追！」希望下次演戲可以換高偉光追求她。

(中時電子報)

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