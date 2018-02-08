阿部寬自比「27度男」

阿部寬來台出席活動，並捐出270萬台幣為花蓮大地震賑災。（蘇蔓攝）

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時報周刊
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阿部寬戲路廣且演技獲肯定，受到各年齡層觀眾喜愛。（蘇蔓攝）

日本男星阿部寬8日來台代言三菱重工空調新品，還對花蓮大地震災民慰問送暖，捐出1千萬日圓（約270萬台幣）賑災，並現場學中文拜早年說：「新年快樂，閤家平安！」

身高189公分的阿部寬一出場即引來呼聲，他先用中文說「大家好」，接著語調嚴肅對日前發生的花蓮大地震災民表示慰問之意，願災害能減至最低，也為救災人員們加油打氣，盼大家能早日回復安穩的生活。

他代言空調，被問若以室內溫度比喻，覺得自己是溫度幾度？他想了一下說：「大概27度吧！」問他「27度的男人」是什麼感覺，他害羞笑答：「冷熱適中，讓人放心，就像不必蓋被也很舒服的感覺吧！」

他曾演出過與日劇《半澤直樹》同一原著作者的《下町火箭》，當中描述對工業製造的執著與熱忱，他說：「演過那樣的角色後，會不自覺去看工業產品細部，這次能代言優質產品，感到很榮幸。」

阿部寬1983年參加男性時尚雜誌選拔模特兒獲優勝開啟演藝之路，成為演員後雖曾經歷低潮，但人氣再起後作品不斷，還在1997年客串過台劇。演藝資歷長、53歲的他不擔心年齡增長，他說：「只要好好享受每一天，時常抱持愉快心情。」

(時報周刊)

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