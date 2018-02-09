MLB》前超級盃冠軍四分衛 加盟洋基再戰棒壇

2018年02月09日 07:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）不會是洋基今年春訓唯一的新焦點，洋基8日宣布向遊騎兵交易來內野手威爾生（Russell Wilson），也就是2014年帶領NFL西雅圖海鷹贏得超級盃冠軍的明星四分衛，接著將在春訓穿著條紋球衣出賽。

29歲的威爾生不但是美式足球四分衛，棒球也打得非常好，他在高中就是明星二壘手，好到2007年金鶯隊就曾在選秀挑過他。儘管威爾生後來選擇升學打美式足球，但他對棒球的興趣始終沒有減少。

2010年，威爾生在大聯盟新人選秀被洛磯看上，他在棒球小聯盟和大學足球季間打了兩年，直到2012年被NFL選秀挑走，才先放下棒球。2013年，遊騎兵透過「規則5」選秀把威爾生挖走，他也參加了2014、2015年的春訓。

威爾生在2015年參加遊騎兵春訓。（美聯社資料照）

威爾生早就表達想效力洋基的願望，根據《ESPN》報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）與遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）協商數周，終於達成協議。威爾生也在推特上表示，非常興奮能加盟洋基，也永遠感激遊騎兵給他打職棒的機會。

上一位披上洋基戰袍的美式足球明星，是1989年的迪昂桑德斯（Deion Sanders），他和波傑克生（Bo Jackson）都是棒、足兼修的「兩棲動物」。但據了解，威爾生並不打算朝兩棲發展，似乎準備專注於一圓棒球夢。洋基方面也表示，威爾生在新球季開打後，可望從2A出發。

(中時電子報)