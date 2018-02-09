警加強春節治安深夜展開 交通將以勸導為主

2018年02月09日 00:41 中時 程炳璋

第四警分局長蔡進閱（左）擔任列隊指揮官，向台南市代理市長李孟諺（講台者）進行報告。（程炳璋攝）

歷經冬防、春元工作與春安工作，去年起更名為「重要節日安全維護工作」，台南市警察局8日在濕冷的夜晚露天展示警力，今年警方春節工作以「治安平穩、交通順暢與民眾安心三大主軸」，台南市警察局長黃宗仁表示，春節期間的交通違規以勸導為主，惡性重大違規才開單。

台南市警方8日晚間9時許選在安平區第4警分局進行「加強重要節日安全維護工作」警力展示，警方在綿綿細雨下排練一整天，一度更改表演場地，仍決定露天展示警力。

警力展示過程由第4警分局分局長蔡進閱擔任指揮官，霹靂小組成員帶頭表演擒拿、空手入白刃與奪槍術，義交、警察志工隊不畏寒風細雨列隊參與全程，年輕的警專學生展現士氣，舉旗進場，台南市代理市長李孟諺校閱時，對大家為這場治安宣誓活動展現的士氣表達欽佩。

李孟諺表示，警方原本要舉行的「全民打毒誓師大會」因為0206花蓮大地震延後辦理，讓台南的警消、民力能夠全力支援花蓮救災。

黃宗仁表示，民眾在春節期間若被開紅單，會有被觸霉頭的感覺，這段時間的交通維護，希望同仁盡量以勸導為主，取代開單，真正遇上惡性重大的違規事件，再依法開出罰單。

(中時)