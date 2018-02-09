阿聯酋航空推新年特製點心 以味蕾歡慶佳節

2018年02月09日 01:05 工商 張佩芬

阿聯酋航空商務艙農曆春節餐點。圖：業者提供

如果身在異鄉的台灣旅客正計劃返鄉與家族親友團聚，慶祝即將到來的農曆新年，搭乘阿聯酋航空將可在二月限定期間內，於指定航線班機及機場貴賓室品嚐阿聯酋航空為旅客精心製作的節慶專屬點心。

2月15日至18日，商務艙和頭等艙旅客在班機起飛前，可前往杜拜國際機場的七間阿聯酋航空機場貴賓室享用蝦米鮮蔬元寶、四喜丸子搭配青江菜佐紅燒醬汁，與椰汁西米露布丁等中式佳餚。

在2月15日至17日期間，阿聯酋航空自杜拜飛往台北的班機上也將以獨特方式與旅客一同歡慶農曆新年。除了提供充滿亞洲風味的機上餐點，各艙等旅客也可享受農曆新年限定的精緻甜點。

頭等艙旅客可於餐後一邊啜飲咖啡或茶、一邊品嚐季節限定的白桃麻糬點心；商務艙旅客亦可享受椰子風味柑橘慕斯蛋糕佐糖煮柑橘；經濟艙的旅客也能夠品嚐以冬季盛產的水果-柑橘所設計製作的柑橘蛋糕佐糖煮柳橙。

阿聯酋航空秉持為耶誕節、印度排燈節(Diwali)、慕尼黑啤酒節等重大節慶設計特製餐點的良好傳統，今年農曆春節於杜拜飛往亞洲的指定航線中提供季節限定佳餚。

阿聯酋航空每日自台灣出發前往杜拜，旅客可經由杜拜中轉至歐洲39個城市，以及前往美洲、非洲、中東等地。欲了解更多詳細資訊，請至阿聯酋航空網站www.emirates.com/tw查，，詢。

(工商)