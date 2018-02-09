阿聯酋航空推新年特製點心 以味蕾歡慶佳節

阿聯酋航空杜拜國際機場貴賓室農曆春節菜單。圖 ：業者提供

友善列印
工商
阿聯酋航空商務艙農曆春節餐點。圖：業者提供

如果身在異鄉的台灣旅客正計劃返鄉與家族親友團聚，慶祝即將到來的農曆新年，搭乘阿聯酋航空將可在二月限定期間內，於指定航線班機及機場貴賓室品嚐阿聯酋航空為旅客精心製作的節慶專屬點心。

2月15日至18日，商務艙和頭等艙旅客在班機起飛前，可前往杜拜國際機場的七間阿聯酋航空機場貴賓室享用蝦米鮮蔬元寶、四喜丸子搭配青江菜佐紅燒醬汁，與椰汁西米露布丁等中式佳餚。

在2月15日至17日期間，阿聯酋航空自杜拜飛往台北的班機上也將以獨特方式與旅客一同歡慶農曆新年。除了提供充滿亞洲風味的機上餐點，各艙等旅客也可享受農曆新年限定的精緻甜點。

頭等艙旅客可於餐後一邊啜飲咖啡或茶、一邊品嚐季節限定的白桃麻糬點心；商務艙旅客亦可享受椰子風味柑橘慕斯蛋糕佐糖煮柑橘；經濟艙的旅客也能夠品嚐以冬季盛產的水果-柑橘所設計製作的柑橘蛋糕佐糖煮柳橙。

阿聯酋航空秉持為耶誕節、印度排燈節(Diwali)、慕尼黑啤酒節等重大節慶設計特製餐點的良好傳統，今年農曆春節於杜拜飛往亞洲的指定航線中提供季節限定佳餚。

阿聯酋航空每日自台灣出發前往杜拜，旅客可經由杜拜中轉至歐洲39個城市，以及前往美洲、非洲、中東等地。欲了解更多詳細資訊，請至阿聯酋航空網站www.emirates.com/tw查，，詢。

(工商)

「分子藥局」行銷創新 健康美學… 2018台灣國際水展2月12日起開放…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。