2018台灣國際水展2月12日起開放報名，提供早鳥優惠

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外貿協會主辦的「2018年台灣國際水展(AQUA TAIWAN)」將於今年8月29日至31日於高雄展覽館舉行，本屆預計徵集120家廠商，使用超過210個攤位，並將於2月12日起開放報名，歡迎有興趣廠商趁早報名，以享有攤位早鳥優惠。

展出內容涵蓋水處理區、輸送儲存與配件區、終端淨水與飲用水區、流體自動化與控制區、水資源事業公共工程及周邊服務區，另為促進環境永續，新增綠色基礎建設區。

台灣國際水展今年將邁入第五屆，是我國唯一專業水展。2017年AQUA TAIWAN展出近200個攤位，包括美國、日本、南韓、泰國及中國廠商皆派員來臺參展，共計吸引近4,000名國內外專業買主到場參觀，前5大買主國依序為中國大陸、日本、馬來西亞、印度及印尼。

近年政府積極推動前瞻基礎建設計畫，從早期的城市開發，到近期的整體智慧城市建造，其中綠色基礎建設，如汙水系統建置、城市排水系統、智慧監控、親水空間打造等，越來越受到矚目，蘊藏著龐大的商機。本屆AQUA TAIWAN特別新增綠色基礎建設展區，以響應促進環境永續，瞄準前瞻商機之施政方針。

水資源的開發、利用及回收等議題已受世人高度關注，進而帶動相關產業發展。本屆台灣國際水展將集結國內外優質的產品及技術，以吸引專業買主到場參觀，展覽期間將辦理一系列專業研討會及一對一採購洽談會，同期亦有高雄市政府辦理的南方治水論壇。

有意報名的廠商可至展覽官網www.aquataiwan.net/zh_TW了解更多訊息，或聯絡外貿協會台灣國際水展承辦人高麗茹專員，電話02-2725-52005轉分機2679。

(工商)

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