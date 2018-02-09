你喝的是什麼水？ 想喝到「對的水」其實需要更仔細把關

2018年02月09日 02:28 中時 陳大任

我們生活環境充滿污染風險，近年備受關注的空污問題，使得空氣清淨機需求大增，不只居家，連高級汽車也配置起空氣清淨功能，為了擁有乾淨空氣，消費者對濾網、濾芯的要求更達到醫療級水準；但是，我們的飲水是不是也該用相同的標準看待？讓自己和家人也能喝得更安全、更安心。

用清新潔淨的BRITA過濾水守護家人健康。BRITA提供

諷刺的是，市場調查卻發現，去年台灣整體淨水市場呈現小幅衰退，不過好消息是，櫥下型淨水產品銷售表現出色，且約占市場52%，這些大多是來自家庭飲水的過濾需求，進一步分析，售價在1萬至1萬4999元以及2萬元以上這兩個價格帶的產品逆勢成長，後者更有將近3成占比，顯示消費者需求往高階機種發展。

值得注意的是，水質把關不能單靠公領域的水管設備汰舊換新，往往居家管線的老舊破損或是儲水設備疏於清理，才是破壞水質的最大元兇。台灣食品安全促進協會理事長姜至剛醫師即認為，儘管政府努力把關飲用水質，但水在進入家戶前是否因外在環境因素被汙染卻不得而知，要喝到「對的水」其實需要更加仔細的把關，他建議可透過適當的淨化方式來擁有更好的飲水品質。

用mypure pro X9水龍頭流出來的水清洗食材及烹飪，安心又美味。BRITA提供

BRITA mypure pro系列時尚簡約設計，為廚房美學加分。BRITA提供

目前濾水器依功能大致可區分為活性碳、RO逆滲透、紫外線殺菌及中空絲膜，有些產品也會同時具備不同功能，若從單項功能來看，採用中空絲膜技術的產品最受青睞，對照銷售表現，前三者銷售近年呈現下滑，而中空絲膜濾淨產品去年卻創下37.8%高成長。

中空絲膜的過濾原理是以極細孔徑的中空絲膜來濾除水中的細菌、病毒，它的優點是可保留水中礦物質和微量元素，而且濾水的速度穩定，濾水器不需要插電，也不會排出廢水，更不需要儲水桶，水龍頭一開，濾好的水即可直接飲用。

BRITA專為台灣水質設計超微濾專業淨水系統，台灣搶 先全球首賣。蘇蔓攝

BRITA台灣碧然徳公司總經理夏啟文表示，櫥下型淨水器已成為淨水市場銷售主力，尤以濾菌功能產品最受青睞，今年BRITA專為台灣市場水質打造mypure pro系列超微濾櫥下型淨水器，期望能帶給消費者全家最好的淨水系統。

BRITA mypure pro系列X9旗艦款主打全台業界最小過濾孔徑，不但能有效濾除99.99％病毒、99.9999％細菌及有害物質。BRITA提供

BRITA mypure pro系列超微濾櫥下型淨水器共有V6、X6、V9、X9等4款機型，價格帶在1萬5900元至2萬9500元間，頂級旗艦機種mypure pro X9淨水技術更是全面進化，採用全台業界最小0.01微米中空絲膜過濾科技，可排除99.99%病毒及99.9999%細菌。並榮獲德國TÜV、美國NSF等國際權威機構多項認證，相較於RO逆滲透過濾或紫外線殺菌過濾技術，更能保留有益人體的礦物質鈣及鎂並去除水垢。

水龍頭打開，即享清新潔淨好水。BRITA提供

為迎接年節來臨，滿足消費者除舊佈新的需求，BRITA加碼推出搶先預購優惠活動，即日起至2月28日前預購超微濾櫥下濾水系統中最高階X9機型，即加贈隨身濾水瓶及濾芯片並可享2次專業技師到府更換濾芯及水質檢測服務，家樂福、大潤發、愛買、特力屋、全省百貨公司專櫃和水材行等預購優惠中。

(中時)