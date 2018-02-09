日本資深媒體人野島剛：從一場大雪 區分台灣人、中國人

日本東京1月22日下起大雪，羽田機場為主的國內航班已有301班停飛，受影響乘客超過5萬人。（摘自實況主鳳梨妹臉書）

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中時電子報
／整理報導

日本人究竟是怎麼區分台灣人和中國人？日本資深媒體人、作家野島剛指出，對日本人來說是一個難題。不過，從一場大雪，困在機場，可精準地呈現出中國人與台灣人的差別。

野島剛表示，在大多數日本人眼中，台灣人跟中國人都一樣，由於台灣人也講中文，臉孔也很相似，因此，過去很多日本人比較容易把台灣人誤認為中國人。不過，這樣的狀況最近有點變了。

日本百貨公司與旅遊業界員工們說：「最近只要看一眼就能分別出台灣人與中國人了。」由於大陸觀光客的「暴買」現象在日本大受關注，日本人開始留意，究竟中國人有什麼樣特徵。如此一來，就算聽不懂對方講的話，日本人也開始能靠衣著與氣質，漸漸分辨出中國人與台灣人的不同。也就是說，這是日本內部的學習「兩岸問題」成效所致。

野島剛在《蘋果》專欄撰文指出，此時日本也發生了一件充分顯現出兩岸民情差異的事。日前日本降大雪，導致多班國際航線飛機臨時取消。因全日空取消航班，一群台灣觀光客，被困成田機場一整天。其中有一位大學教授，在臉書批評全日空不近人情的應變方式，後來被台媒大篇幅報導，結果對全日空造成負面的形象打擊。

同一天，一樣在成田機場裡頭，捷星航空飛上海的航班也取消了，原定搭乘班機的中國大陸觀光客拒絕離開航廈，並與機場員工爆發衝突，後來還有人遭逮捕。當時，在場的觀光客唱起大陸國歌《義勇軍進行曲》。

野島剛認為，唱國歌並無法解決任何事情。反觀，台灣人在臉書爆料後，不但全日空名聲受損，也讓日本人開始質疑全日空的應對方式。在「報復」這層意義上，選擇臉書爆料的台灣人「技高一籌」。在機場「如何表達這份怒氣」上，可說相當精準地呈現出中國人與台灣人的個性和生活習慣的差別。

野島剛說，他有一位日本朋友飛往台灣班機也遭取消，他只淡定說「天氣因素無可奈何」，既沒唱日本國歌，也沒透過臉書爆料。姑且不論這樣究竟好不好，但或許可以說，「這就是我們日本人吧。」

(中時電子報)

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