災情看板》花蓮地震 10死7失聯 276傷

花蓮0206大地震「雲門翠堤」大樓傾倒繼續漏夜搜救，根據中央災害應變中心統計目前罹難10人，失聯7人，有273人受傷。
目前仍列失蹤的名單包括一對加拿大籍香港夫妻，登記名字為Peter So( 蘇煒禧、蕭敏瑜 )，以及一家5口、共4大1小的大陸旅客（名單為楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）。
據警消指出，213號房應該為2位加拿大籍華裔夫婦居住，而4大1小的陸客應該是住在201號房。目前搜救的最新進度，搜救人員已經進入201號房，發現何鳳華的包包與女婿楊捷的證件。
中央災害應變中心最新資訊，花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4棟建築物傾斜、倒塌，統計至今（9日）上午6時，強震已釀成10死亡、受傷276人、失聯人數仍有7人。
一、死亡民眾 10人
1.自宅：林麗貞(女性、60歲)、
劉東騰(男性、66歲)。
2.雲門翠堤：
●戴世璋(男性、39歲)、
●楊麗蓉(陸籍女性、47歲)、
●李楊琦(陸籍女性、19歲)、
●余妃(陸籍女性、39歲)、
●韋嘉(陸籍女性，52歲)、
●江振昌(男性、64歲)、
●Melody(菲籍女性、27歲)。
3.統帥：周志軒(男性、37歲)。
二、失聯人數：總計6人
雲門翠堤 7人
三、受傷者273人：
1.慈濟醫院127人(其中1人於加護病房)。
2.門諾醫院83人。
3.國軍805醫院16人。
4.部立花蓮醫院40人。
5.鳳林榮民醫院2人。
6.玉里榮民醫院2人。
7.玉里慈濟醫院1人。
8.台東馬偕醫院1人(大陸)。
9.台中農民醫院1人。
收容所：806人
(中時電子報)