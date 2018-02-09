災情看板》花蓮地震 10死7失聯 276傷

救難人員在雲門翠堤搜尋整晚仍無所獲。（本報資料照）

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中時電子報

花蓮0206大地震「雲門翠堤」大樓傾倒繼續漏夜搜救，根據中央災害應變中心統計目前罹難10人，失聯7人，有273人受傷。

目前仍列失蹤的名單包括一對加拿大籍香港夫妻，登記名字為Peter So( 蘇煒禧、蕭敏瑜 )，以及一家5口、共4大1小的大陸旅客（名單為楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然）。

據警消指出，213號房應該為2位加拿大籍華裔夫婦居住，而4大1小的陸客應該是住在201號房。目前搜救的最新進度，搜救人員已經進入201號房，發現何鳳華的包包與女婿楊捷的證件。

中央災害應變中心最新資訊，花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4棟建築物傾斜、倒塌，統計至今（9日）上午6時，強震已釀成10死亡、受傷276人、失聯人數仍有7人。

一、死亡民眾 10人

1.自宅：林麗貞(女性、60歲)、

劉東騰(男性、66歲)。

2.雲門翠堤：

●戴世璋(男性、39歲)、

●楊麗蓉(陸籍女性、47歲)、

●李楊琦(陸籍女性、19歲)、

●余妃(陸籍女性、39歲)、

●韋嘉(陸籍女性，52歲)、

●江振昌(男性、64歲)、

●Melody(菲籍女性、27歲)。

3.統帥：周志軒(男性、37歲)。

二、失聯人數：總計6人

雲門翠堤 7人

三、受傷者273人：

1.慈濟醫院127人(其中1人於加護病房)。

2.門諾醫院83人。

3.國軍805醫院16人。

4.部立花蓮醫院40人。

5.鳳林榮民醫院2人。

6.玉里榮民醫院2人。

7.玉里慈濟醫院1人。

8.台東馬偕醫院1人(大陸)。

9.台中農民醫院1人。

收容所：806人

(中時電子報)

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