NBA》騎士大動作3次交易 小刺客韋德與羅斯等6人離隊

騎士大動作交易，韋德重回熱火。(美聯社資料照)

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中時電子報

趕在交易截止日最後一天，騎士展開3次大動作交易，艾塞亞湯瑪斯、韋德、羅斯、克勞德、尚波特與佛萊等6位球員都離隊，換來包含喬治希爾、克拉克生與小蘭斯等人，共牽涉到湖人、國王、爵士和熱火4隊，動作之大堪稱歷來之最。

遲遲無法融入球隊的艾塞亞湯瑪斯被騎士交易到湖人。(美聯社資料照)

騎士首先與湖人進行第一波交易案，送走艾塞亞湯瑪斯、佛萊以及2018年受保護首輪選秀權，得到克拉克生和小蘭斯。

騎士把早已過了巔峰期的羅斯送到爵士。(美聯社資料照)

第二波則與國王和爵士進行的三方交易，騎士送走羅斯、克勞德與尚波特以及2020年第二輪選秀權，得到爵士胡德與國王喬治希爾；國王獲得尚波特以及爵士喬強生和2020年第二輪選秀權；爵士換來羅斯與克勞德。

騎士與爵士、國王進行三方交易，得到心儀的喬治希爾，讓他和詹姆斯得以聯手。(美聯社資料照)

緊接著騎士又把韋德送回熱火，熱火只付出2020年第二輪選秀權，再次迎回昔日奪冠功臣，韋德將獲得更多上場時間。

騎士這3次交易案幾乎把替補陣容全部出清，尤其是遲遲無法融入球隊的艾塞亞湯瑪斯也趕出去，依舊以詹姆斯為軸心，洛夫、崔斯坦湯普生、J.R史密斯、傑夫格林、柯佛、卡德隆、席席奇與歐斯曼等人還留在克里夫蘭，接下來的例行賽將備受考驗。

(中時電子報)

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