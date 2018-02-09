股神也會失手時 投資避免犯這七種錯

美國財經新聞網站MarketWatch專欄作家福特雷爾（Quentin Fottrell）撰文，在市場動盪之際，告訴投資人應避免犯這些錯誤。(圖/達志影像)

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中時電子報

最近美國股市直直落暴跌，投資人一片哀嚎，美國財經新聞網站MarketWatch專欄作家福特雷爾（Quentin Fottrell）表示，即使是人稱「股神」的巴菲特（Warren Buffett），2008年金融海嘯時也犯過投資新手常犯的錯誤，但重點是要記取教訓，在市場動盪之際，告訴投資人應避免犯這些錯誤。

1.勿砸重金買個股

雞蛋別放同一個籃子裡，即使巴菲特也犯過這種錯誤。2008年花了2.44億美元買進兩檔愛爾蘭銀行股，覺得很便宜，結果到年底賠掉89%。

2.勿盲目追逐高報酬

無論是投資比特幣或個別股票，勿受別人影響，做出衝動決定。回歸你投資的初衷、目標和渴望，評估自己的投資組合和退休金計畫面，調整資產配置，審慎思考。

3.別不自量力

巴菲特曾提到，早在十年前銀行積極承作房貸放款，就已是一種警兆，但投資人、政府和信評機構絲毫未從這場人為房市泡沫災難中學到任何教訓，反而一再重蹈覆轍。

4.勿試圖短線進出市場

短線進出操作老是揣測何時買在低點、賣在高點，這種不如長期投資來得踏實。一些2008年在美股跌到接近谷底時出清持股的投資人，六年後可能後悔莫及，因為後來以已回漲到讓他們解套的價位。

5.勿因眾人一頭熱買進

投資最怕一頭熱，比特幣（bitcoin）和大麻概念股曾是市場熱烈追逐的標的，雖然熱門趨勢操作未必不是好的投資，但還是要衡量自身能力，不要沖昏頭而放棄自己既定的投資策略。

6.勿押注重金豪賭

投資不該是「不是全贏就是全輸」的決定。投入小額、輸得起的金錢，可降低投資風險,更別借錢來投資。

7.勿一意孤行

有疑惑時，不妨參考專業理財顧問意見，任何投資行動，終究得依據個人的財務目標和時間表而定，千萬要仔細衡量。

(中時電子報)

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