2月9日三大報頭版要聞

2018年02月09日 07:31 中時電子報 綜合報導

@中國時報

「任何希望都不放過！」全台搜救人員8日持續接力搜救花蓮大地震受困民眾，即便連日來花蓮不斷發生餘震，搜救人員仍冒險搜索，為確保大樓結構完整及安全，在土木技師協助下，以小型破壞器材開路，試圖要在斷垣殘壁中清出通道，把握黃金救援72小時，與死神搶時間。

花蓮雲門翠堤大樓在花蓮大地震嚴重傾斜，造成7人死亡、7人失蹤悲劇，目前安置在小巨蛋收容所，也是雲翠前副主委的邱耀南激動指出，後悔當初自己沒有堅持，讓1樓的阿官火鍋和漂亮生活旅店打掉梁柱，使得建築物失去支撐，痛批人類的私心，對不起往生的人。

花蓮大地震震跨了逾40年老招牌的「統帥大飯店」，雖然業者損失慘重，但昨仍對員工喊話，強調會與84位員工一同「再站起來」，除期盼原址重建外，也會續聘在職員工並如期發放薪水，絕不讓員工沒錢過年，同時，也會對不幸傷亡員工家屬負起責任，給家屬合理的交代。

花蓮大地震共釀成10死慘劇，罹難者家屬難過地聚在殯儀館，想到農曆春節圍爐，「有家人將永遠缺席」，成為罹難者家屬最深的缺憾。花蓮縣長傅崐萁8日前往殯儀館，發放120萬元慰問金給台籍罹難者家屬，陸籍家屬則由花蓮縣府發放20萬元及社會各界募集愛心捐款40萬元、共60萬元慰問金。不少家屬難掩哀慟，直說歡樂的春節卻變樣成了天人永隔，「這個年要怎麼過？」

@旺報

台灣科學家李湘盈憑藉在幹細胞方面的科研成就，入選第13批中國高層次海外人才引進計畫──「千人計畫」青年專案，隨後進入北京大學工作，擔任北京大學生命科學學院研究員。

大陸大學大多將數學列為必修課，其中像浙江大學，大一學生必修微積分，但台灣高中將微積分放在高三，諸多學生在高三上學期考完學測後，學習意願大減；因此在大陸大學開學後，台生大多跟不上數學課進度。浙江大學的大一台生指出，大陸教授教課速度很快，周圍台生多難以消化，想要不被當，只能靠自己苦讀。

今年以來一路飆升的人民幣匯率終於迎來一波大回調。根據中國外匯交易中心的資料，在岸人民幣兌美元匯率於8日盤中一度暴跌752個基點，創大陸811匯改之後，也就是2015年8月12日以來的盤中最大跌幅，收盤前在岸人民幣雖略有回升，但仍以6.3260，較前一交易日大貶664點做收。

2018年新年伊始，大陸海關總署的進出口數據就開紅盤！儘管2018年1月貿易順差比去年同期縮減59.7%，但進出口成長卻超出預期，出口成長6%，進口年增30.2%，金額來到1.19兆元（人民幣，下同），顯示從歐洲、東協、美國進口都有建樹，除了象徵大陸內需消費市場旺盛，也有效往大陸極力要成為的「收支平衡貿易強國」目標邁進。

@工商時報

國泰金控獲利引擎全開，元月自結獲利145.7億元，較去年同期成長308％，創下單月獲利歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，金額及EPS都是目前已公布獲利金控第一名。以國泰金去年全年獲利567.7億元來看，今年1月等於就賺了去年四分之一獲利，也寫下台灣金控業單月獲利新高水準。

行政院長賴清德昨（8）日指示穩定春節民生物價，農委會副主委陳吉仲表示，蔬菜、水果供給在農曆年前可增加4成，花卉則增加2倍；價格部分，農產品較過去5年呈下跌趨勢，花卉則微幅上漲2％；春節應景的白鯧過去5年每公斤536元，今年則跌了近100元，跌幅約2成。

連日地震造成花蓮4棟大樓倒塌、多起人員傷亡，據經濟部統計，工業區災損升至6.38億元，美崙、光華工業區內計有61家廠商有災損傳出，多為石材業，單一廠商則以台啤製酒廠災損2.2億元最嚴重。

行政院同意台電申請重啟核二廠2號機組，工商協進會理事長林伯豐昨（8）日表示感謝，針對封存狀態的核四，他說，如果專家確認安全無虞，應該交由全民公投決定是否重啟，工商協進會今年底擬發起核四啟封公投。林伯豐強調「核電的重要性不能忽視，也不能民粹化」。

(中時電子報)