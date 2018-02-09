消防署證實 雲翠213房偵測到生命跡象和屍臭 全力搜尋

把握救援黃金72小時，消防署9日清晨證實漂亮人生旅店的213房經生命探測器發現生命跡象，正由搜救人員逐步挖掘搜索中。(郭吉銓攝)

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中時電子報
、中國時報/
台、日搜救團隊用生命探測器偵測，發現漂亮生活旅社213號房疑似有生命跡象，救難人員出動救難犬協尋失聯者。（林縉明攝）

花蓮大地震搶救黃金72小時，已經進入最後18小時，消防署證實，已經在花蓮地震傾倒的雲門翠堤「漂亮人生旅店」的213房，生命探測器探測有發現生命癥象及聞到屍臭味但未發現受困人員，正在逐步挖掘搜索中。

今晨6點於消防署前進協調所召開各縣市搜救隊隊長會議，決定由8時起再展開持續24小時搜救作業。其中201房(4大1小)，原由203房往旁挖入路徑遇大樑阻礙無法前進，今天將改採由3樓樓板挖洞逐步往下方式作業，本區由臺北市53人、屏東15人、雲林22人、宜蘭13人及紅十字會人員輪流負責搜救。

消防署說，在213房(就是2名加拿大人住房)，搜救人員己挖至房間利用生命探測器探測有發現生命癥象及聞到屍臭味但未發現受困人員，正在逐步挖掘搜索中，本區由消防署特搜隊40人、新北市15人、新竹市15人、臺中市26人負責輪流搜救，其他縣市搜救人員仍現地待命支援。

因現場樓低樓層擠壓位移嚴重且有破碎層，可作業空間很小，故搜救進度緩慢，為安全起見作業期間，均請專業結構技師在旁協助與指導。

(中時電子報)

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