MLB》不怕大咖沒頭路 波拉斯：好老闆會睡醒

2018年02月09日 08:14 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟春訓將在下周展開，自由市場卻還有上百名球員找不到新東家，人數多到可以自辦春訓，經紀人波拉斯(Scott Boras)旗下還有傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)等6人滯銷，不過波拉斯並不擔心，「我相信好老闆們在這場金錢遊戲中會睡醒。」

這次大聯盟各隊簽球員態度不積極，波拉斯難替艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、荷斯莫(Eric Hosmer)跟馬丁尼茲等人要到大約，日前頻放炮抨擊各球團。只是波拉斯這番喊話也沒用，現在他手頭上不少球員依舊在等待。

然而，波拉斯並不擔心他的客戶們找不到工作，且不降價的態度相當堅定，「我相信好老闆們總會睡醒，然後告知有機會出現。無論日曆上的日子走到哪一天，只要有好生意上門，就應該去做。」波拉斯期待著球隊老闆們透過春訓明白需求後，會說服他的團隊付錢。

波拉斯認為，這些老闆都是聰明人，「他們會觀察這些過程後，表示『如果我要在競爭中領先，增加贏球機率、吸引球迷的能力、收視率、進季後賽的機會及未來性，我會開始在自由市場找尋能替球隊提供這些正向助力的球員。」

此外，波拉斯也點出這段休季期間，包括近30隊搶大谷翔平、馬林魚極力重建等，有些事情是讓人難以理解的。他形容這就像船在大海尋找獵物，「他們為大谷竭盡心力，又在海上停留去救快沉沒在佛羅里達的船，最後他們回到各自的港口，評估要出航還需要什麼。」

(中時電子報)