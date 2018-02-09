宜蘭首次米其林大戰 農曆年後開打

2018年02月09日 08:23 工商 姚舜

小林武史演繹的「鎮江黑醋豚肉」，烹技源於中國江南名菜「東坡肉」。(圖／桃之木餐廳)

東京米其林二星餐廳〈桃之木〉主廚小林武史擅長烹製各式中菜，圖為川味「口水雞」。(圖／桃之木餐廳〉

義大利西西里唯一米其林摘星女廚派翠西亞‧班妮狄托，將於3月23日客座宜蘭力麗威斯汀度假酒店。(圖／宜蘭力麗威斯汀)

派翠西亞‧班妮狄托除擅長烹調地中海風味美食，亦是甜點高手。(圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店)

農曆年後台灣第一場「飯店米其林大戰」將在宜蘭開打！為強化集客，位在礁溪的長榮鳳凰酒店繼去年首開休閒度假飯店先例，請到日本大阪米其林一星餐廳「Difference」主廚客座後，今年再度邀請日本東京米其林二星餐廳「桃之木」主廚小林武史，自3月7日起至3月11日於館內中餐廳「煙波亭」客座，除藉此帶進餐飲生意，飯店並推出住房專案套裝，期藉米其林星光加持提升住房率。

無獨有偶的，宜蘭力麗威斯汀度假酒店今年亦自義大利請到西西里米其林一星餐廳〈bye bye blues〉女主廚派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)於3月23日及3月24日舉辦兩場米其林星級晚宴，配合名廚客座，飯店亦推出包米其林盛宴在內的住房套裝以廣招徠。

礁溪長榮鳳鳳酒店3/7至3/11日推出的米其林中餐晚宴，9道菜式每人3200，2/14早鳥優惠2800元，入住高級洋式客房+早餐+米其林雙人晚宴的住房專案限量10間， 每晚12688元。宜蘭力麗威斯汀度假酒店於3/23及3/24舉辦兩場米其林星級晚宴，5道菜+1甜點+6款米其林指定酒款，每人4,500元，含兩客米其林晚宴及兩客早餐的住房專案為13,900元起。

農曆年後的3月向來是休閒度假飯店市場的傳 統淡季，兩家位在宜蘭的休閒度假酒店各自邀米其林餐廳主廚客座，可望炒熱餐飲與住房生意，惟因時間與地點接近，短兵相接、勢所難免，兩家飯店並自即日起開始強力促銷，宜蘭飯店「米其林大戰」一觸即發。

鑑於國人就是喜歡吃到飽的自助餐，故為使「星光效應極大化」，礁溪長榮鳳凰酒店與宜蘭力麗威斯汀度假酒店除各自在館內餐廳推出星光盛宴，以及連吃帶住的住房套裝外，並都請客座主廚另外為館內自助餐廳設計了許多菜式，強化自助餐的號召力，同時俟客座活動結束後繼續在自助餐檯上供應星光菜餚。

將於3月7日至11日客座礁溪長榮鳳凰酒店的日本米其林二星餐廳東京御田町〈桃之木〉主廚小林武史，是一位擅長烹調中華料理的日本主廚，〈桃之木〉並為日本唯一的二星中餐廳，餐廳標榜菜單上的菜色是「為日本人而做的中國菜」。

〈桃之木〉餐廳於2005年開業，2007年至2015年連續在〈東京米其林指南〉中獲得一星肯定，並於2016年起躍升為米其林二星餐廳。小林武史能以一日本廚師作中國菜並在全球最具權威性的美食評鑑指南中得到肯定，靠的當然是精湛的廚藝，而其廚藝背後，則藏著他的料理哲思、走過的路，還有跟過的人。

小林武史自日本烹飪學藝專門學校畢業後，就待在學校裡授課教學生廚藝，八年後他離開學校正式進入餐飲業界，他先到了〈知味 竹爐山坊〉歷練，這段經歷奠定了他的廚藝基礎。因醉心於中華料理，其後他又追隨擅長「新派粵菜」的香港名廚周中，開啟了他中菜為體、西菜為用的料理視野。其後他才創業開設〈桃之木〉餐廳。

〈桃之木〉餐廳的名字源於中國成語「桃李成蹊」，出自《史記》的這成語則出自「桃李不言，下自成蹊」，原意是指桃樹李樹不會招引人注意，但因為它們會開花結果，人們經常在樹下走來走去，久而久之就形成了一條小路。整句話是用來比喻，做人只要人品端正、誠實正直，不必自我吹噓，一樣能得到他人的尊重和敬仰。小林武史用此具有醒世意味的中國成語為店名靈感，亦展現出他自我惕勵專注料理，而非追求名利的的志節。

〈桃之木〉是中菜餐廳，菜餚當然要表現「中國味」。餐廳的招牌菜〈鎮江黑豚豬肉〉其實就是〈東坡肉〉的進化版，小林武史用鎮江黑醋、紹興酒、老抽、醬油、糖為此名菜提味，都是中國材料、不會走味。〈肥鰻〉等同是〈無錫脆鱔〉的升級版，酥炸過後的鰻魚入口，表層酥香微脆，魚肉厚實並帶有脂香。將用黑醋、紹興酒、老抽、醬油、糖與蔥油調製的醬汁澆淋在炸鰻魚上，完全體現了上海菜「濃油赤醬」的底蘊。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店請到的女主廚派翠西亞‧班妮狄托，是西西里唯一的一星女主廚，1991年她與擔任侍酒師的丈夫創立屬於他們夢想餐廳〈bye bye blues〉，主要的用意是希望以美食與美酒的美妙，讓來用餐的客人揮別一切憂傷並帶來無限快樂和希望。餐廳開幕後不僅紅遍義大利，並且於歐洲、北美更是迅速的傳開。派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)於1997年被世界最具影響力的知名Espresso飲食指南譽為「年度最佳甜品師」，2008年擔任義大利總理西爾維奧·貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的御用主廚顧問，2010年即榮獲得世界知名米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定至今，並於2012年受邀擔任「義大利佳餚國際峰會」的行政主廚。

「料理美味而優雅」、「創意的靈感來自地方傳統特色」，是義大利米其林指南對〈Bye Bye Blues〉推薦評語。派翠西亞‧班妮狄托的烹調方式受到她生長的環境影響，講求自然、新鮮、美味食材，並以地中海的風格帶出新鮮食材的純原味道為她烹調的兩大重要元素。派翠西亞‧班妮狄托非常擅長地中海料理，加上西西里食物非常強調健康，融合當代廚藝。此次宜蘭力麗威斯汀度假酒店邀請她客座獻藝，也顯示傳統以客房為主要訴求的渡假飯店亦同時致力提升廚藝水平，在在顯示宜蘭在高檔美食的講究有了嶄新的訴求。

(工商)