MLB》不爽記者亂點名 藍鳥當家三壘手怒回應

唐納森休季期間跟藍鳥簽下一年2300萬美金合約。(美聯社)

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中時電子報

唐納森(Josh Donaldson)雖跟藍鳥喊話想留下，不過美國資深記者黑曼(Jon Heyman)卻透露據唐納森朋友的消息，唐納森有意尋求大約，這可讓唐納森相當不爽，奮而用推特回應，「我很尊敬你(黑曼)所做的一切，但你根本不認識我的朋友，沒有任何一個朋友知道我想要什麼。」

黑曼在美國時間2月8日報導指出，據友人的消息，唐納森今年季後想成自由身尋求大約，倘若他達不到目標，會因馬恰多(Manny Machado)轉往游擊受惠，因為屆時唐納森會成為市場中最佳三壘人選。未料，這篇報導內容卻忍怒唐納森，讓他氣得推文回應。

唐納森推文點名黑曼，直批黑曼根本不認識他的朋友，而且現階段有很多訊息未明朗，根本沒有朋友知道他的想法，「我沒有要求任何事，我只說我想要留在多倫多。」唐納森上月藍鳥球迷會時曾表態想留下，也直言自己無法做決定，現在也不適合談論這話題，僅能點到為止。

唐納森隨後又說，他到時是會聽取報價，但現在很容易猜到，根本還不會有合約上門，「謝謝你(黑曼)關心我的未來，到時也希望你把名字也寫上，因為你用這方式點名我，我不太喜歡。」唐納森跟藍鳥還有一年2300萬美金合約要走，並喊話想續留，但藍鳥目前還沒有回應。

(中時電子報)

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