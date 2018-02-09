一套要價2萬！ 東京公立小學用亞曼尼設計制服挨批

2018年02月09日 10:34 中時 黃菁菁

東京中央區的泰明小學規定今年春天入學的1年級新生，添購委託義大利名牌「亞曼尼」(ARMANI)設計的新制服，1套售價約8萬日圓，加上換洗的襯衫則達9萬日圓(約新台幣2萬4300元)，遭到許多家長的抗議。

泰明小學原來的校服連帽子全套，男生制服約1萬7755日圓，女生約1萬9277日圓，新制服的價錢則翻了3倍以上。

日媒報導，有家長指出，「小孩這段時期成長很快，買太大覺得小孩可憐，但這麼貴的價錢又不能再買。」、「公立小學的制服，為何選那麼高級的設計？」、「不懂制服為何要那麼貴？」

還有人說:「不僅是價格奇怪，讓小孩穿名牌制服這件事本身，我認為就不是件好事。穿著高價的制服在校園玩，難道不會限制他們的活動嗎？」

「不選名牌，也可以選材料好的，並非貴就是好，便宜就是不好，很擔心是不是會教給小孩錯誤的價值觀。」

日媒報導，泰明小學2015年左右起便開始討論更換新制服的事，去年9月公布換制服的消息。當時校長說明指出，「時代在變化，希望從校服養成學童對自己是泰明小學出身的認同感。」

通常決定日本的學校制服會邀家長、教職員、地方居民等一起研究討論，再請幾家廠商競標，但這次泰明小學並沒有經過此程序，也沒有事前調查，而是由校長和田利次單獨決定的。

制服也算是輔助教材的一種，中央區學校管理營運規則中指出，決定輔助教材要考慮到勿給家長增添過度的負擔，故校長私自決定高額制服的作法遭到各界質疑。

(中時)