環時：台灣專業人士淪落賣小吃 該怪誰？

2018年02月09日 08:59 中時電子報 黃以謙

日前有報導指出，由於台灣的過勞、低薪現象無法解決，已有不少諸如醫師、工程師等專業人士轉行賣小吃，令人唏噓。對此，大陸黨媒社論分析，認為台灣本身條件不錯，是台獨運動攪局政治，將經濟發展的正常規律搞壞。

中國社科院台灣研究所研究員以「黨朝勝」之名發表社論，點評台灣高端人才跑去賣小吃的怪現象。文章指出，台灣經濟下滑是個殘酷現象，事實上，GDP成長率2.64%可能都是灌水而來，甚至連知識份子也擺脫不了生活的關卡。

為什麼專業人士要賣小吃？探究可知，小吃業有兩項特點：第一，投入與生產過程都很短；第二，賣不完可以留給自己吃。簡而言之，低成本、好入門，符合所謂的「小確幸」。

文章分析，台灣人之所以過得朝不保夕，可以歸咎於獨派引發的惡性循環。早期，獨派常借殼環保與社運，以此反國民黨、反兩岸交流，理性探討民生發展的風氣不在，造成台灣的經濟之惡。

時局發展至今，民進黨執政讓情況只有更糟，譬如阻擾台商西進的「新南向」就是背離台灣把大陸當作經濟腹地的規律，讓市場離自己更遠；阻擾兩岸春節加班機，讓島內旅遊業更蕭條；為了台獨向美國軍購，資源投入沒有效益的領域；立法院降低公投門檻，島內一窩蜂忙公投，毫無精力發展經濟。

《環球時報》社論強調，上述現象已把台灣搞成「亂邦」，既然在台灣無法發揮所長，那些賣小吃的高端人才們不妨到大陸來試試看！

(中時電子報)