「草莓壽司」好吸睛！新北高樓美景、草莓宴席嚐鹹甜

2018年02月09日 09:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

草莓控照過來！裹上新鮮碩大草莓沾上巧克力、古早味草莓糖葫蘆，碩大鮮紅的草莓美味多汁！更遑論超吸睛的「草莓壽司」，非要先打卡拍照才能品嚐！別以為草莓只能吃「甜」的！在五星主廚精心料理下，碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬酸甜好享受、海鮮蛤蠣草莓巧達濃湯清爽又可口！坐在新北50層高樓大口享受新鮮草莓，「莓好時光」等你去品嚐！

草莓巧克力鍋（左）、草莓提拉米蘇（右）。（Mega 50提供）

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，雙北美景盡收眼底，主廚秉持『從產地到餐桌』的理念，特與同屬遠東集團的關企愛買合作，以「吃吃的愛台灣」為名，網羅愛買走遍全台鄉鎮精選的友善、有機或有認證的各種食材，配合節令推出主題式活動，備受好評。二月輪到大湖草莓做主角，在2月22日至3月8日的「莓好時光」中，以百變風貌呈現，加質不加價的頂級享受，肯定再掀熱潮！

據供貨商表示，有草莓王國之稱的苗栗大湖鄉，種植技術非常成熟，草莓結實，外型美觀，香氣濃郁，遠優於進口產品。今年入冬以來的氣溫相當適合草莓生長，日照雖然偏少，卻讓草莓生長速度減緩，更強化了品質，不但個頭較大，也更加紅艷，雖有寒流來襲但不致成災，整體售價比去年略高一些。

「莓好時光」活動期間，擁有25年豐富資歷的主廚陳俊杉，率領團隊集思廣益，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，端出來的主題佳餚包括（實際品項以現場供應為準）：海鮮蛤蠣草莓巧達濃湯、碳烤豬肋排佐草莓BBQ醬、墨西哥辣椒雞肉乳酪餅佐草莓莎莎、焗烤草莓蟹肉洋芋盅、煉乳草莓起司披薩、蜜汁草莓梅花叉燒、鮮蝦蝴蝶麵草莓沙拉、現拌鰻魚草莓散壽司、草莓燻雞手卷…等。

另有以桌邊服務呈現的爐烤香草鮭魚佐柳橙草莓莎莎。萬人迷的草莓甜點更是不能錯過，最吸睛的當屬三款巧克力鍋（有苦甜巧克力、牛奶巧克力、和草莓巧克力)，裹上新鮮碩大草莓，酸甜噴汁的豪華享受，絕對值回票價！其它選項還有草莓提拉米蘇、草莓奶凍捲、草莓檸檬派、草莓奶酪、現做草莓泡芙、草莓千層派、古早味草莓糖葫蘆…等，晚餐再加碼提供紅豔豔的草莓馬可龍，保證道道精彩、口口滿足。

(中時電子報)