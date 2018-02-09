南韓平昌冬奧今開幕 -20℃低溫成最大「亮點」

南韓平昌冬奧將於今日開幕，但選手們卻必須面臨低溫的威脅。（圖/美聯社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，即將於今日揭開序幕的南韓平昌冬季奧運（Pyeongchang Olympics），聚集來自全球92個國家和地區、2,920名選手，創下歷屆冬奧會的最大規模。但對於參賽選手而言，除了比賽壓力外，最大的問題恐怕是，平昌當地那極度冰凍的氣溫。外媒指出，從今日開始，平昌恐面臨-20℃的低溫籠罩，讓本屆冬奧打破1994年挪威冬奧的-11℃紀錄，成為有史以來最寒冷的「冬季奧運會」。

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但諷刺的是，雖然平昌氣溫極低，卻鮮少下大雪，平均積雪深度僅6.3公分，讓南韓當局被迫出動人工造雪機器，維持滑雪場的雪量，讓賽事能穩定進行。賽會規定當溫度低於-20℃時，戶外滑雪比賽必須暫停，目前尚無冬奧動用該項規定，不知道本屆平昌冬奧是否會打破首次紀錄。

平昌冬奧將於今日開幕，圖為滑雪賽事。（圖/美聯社）

美國正妹滑雪選手莎迪·布約森（Sadie Bjornsen）告訴路透社，「國家隊事前已做足功課，非常重視平昌當地的低溫。我們從贊助廠商那邊拿到特殊的發熱保暖外套，但領隊們仍提醒我們，每場比賽結束後，應盡快回到選手村或巴士內，避免在室外待太久，造成身體不適。」而義大利與奧地利部份選手也已決定，為選手健康著想，將不出席今日的開幕典禮，似乎也讓「低溫」成為本屆冬奧的最大「亮點」。

(中時電子報)

文章來源：Athletes, organizers locked in Pyeongchang cold war

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