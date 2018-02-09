MLB》達比修有高三振率 超適合雙城

日籍強投達比修有的三振功力有口皆碑，被認為是雙城最需要的先發人選。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

雙城有意在自由市場延攬頂尖先發投手，隨著右投山塔納（Ervin Santana）將因右手中指開刀缺席10到12周，補人的需求更為急迫。大聯盟官網分析師賽門（Andrew Simon）分析，日投達比修有以三振能力著稱，是雙城的最佳人選。

達比修有大聯盟生涯面對打者的三振率為29.7％，在投球局數500局以上的先發投手中，他的三振率為史上最高。若以他從2012年轉戰大聯盟以來，同期也只有國民隊賽揚獎強投薛爾瑟（Max Scherzer）的30.4％更高。

達比修去年的三振率27.3％，僅略高於菜鳥球季，但全聯盟仍排第11位，被交易至道奇後更攀升至30.2％的水準。而且，打者對達比修出棒揮擊時，有28.2％為揮棒落空，也排名第13位。

三振是美國職棒最推崇的投手能力之一，雙城卻欠缺這種武器。儘管2003至07年間曾有「神之左手」桑塔納（Francisco Liriano）大展K功，但從2007年之後，單季投球局數達120局的雙城先發投手，無人三振率能高於23％。

從2011年迄今，雙城先發三振率15.6％為全大聯盟最低，讓打者揮棒的好球僅占7.9％也敬陪末座。直到去年竄出23歲波多黎各右投貝瑞歐斯（Jose Berrios），拿下14勝還繳出22.6％的三振率，才令人振奮一些。

雙城如果希望今年的投手群飆出更多三振，達比修絕對是最佳選擇，畢竟自由市場上K功次佳的先發投手為艾瑞耶塔（Jake Arrieta），三振率也僅20.9％。也難怪雙城會成為目前爭取達比修的6隊之一，而且態度相當認真。

(中時電子報)

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