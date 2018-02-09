24小時提供炒麵給花蓮震災救援隊 宜蘭情侶超暖心

來自宜蘭的情侶，7日就開車前往花蓮，免費提供食物與熱薑茶。(圖/取自彩虹小8 鐵板三明治 臉書粉絲團)

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中時電子報
來自宜蘭的情侶，7日就開車前往花蓮，免費提供食物與熱薑茶。(圖/取自彩虹小8 鐵板三明治 臉書粉絲團)
來自宜蘭的情侶，7日就開車前往花蓮，免費提供食物與熱薑茶。(圖/取自彩虹小8 鐵板三明治 臉書粉絲團)

花蓮地震救災把握黃金72小時，持續進行救援，胖卡協會也在日前就號召各地支援，來自宜蘭的一對情侶，平時開著胖卡車販賣早餐，7日也直接從宜蘭一路南下來到雲翠大樓旁，開始24小時免費提供炒麵給當地媒體與救援隊，暖心動作讓救援隊非常感謝。

據《ETtoday 新聞雲》報導，來自宜蘭的情侶黃勝健、陳雅玲，7日就南下花蓮幫忙，準備了無限量的熱茶、鐵板炒麵以及炒麵麵包，讓救難隊員們都覺得超暖心，非常感謝他們的幫忙，讓救援隊與當地支援媒體能夠吃飽了繼續工作。

他們7日在臉書粉絲團《彩虹小8 鐵板三明治》PO文指出，「在這邊很多房子傾斜崩陷，路面凸出隆起或直接裂開還有很多人失聯等著救援，救災人員、媒體記者都待了很久，大家都辛苦了，我們在現場提供免費的，鐵板炒麵、薑母茶等熱飲噢！」

他們也提到，當天早上下班決定加入花蓮震災物資補給，回家隨意吃個午餐整理整理出門備貨，下午開著蘇花公路前往，雖然已經18個多小時沒休息了，撐過這黃金72小時就好，希望能平安渡過這一次災難。

(中時電子報)

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