MLB》滯銷球員有春訓 波拉斯的球員不參加

艾瑞耶塔等波拉斯旗下球員，不會參加球員工會的春訓營。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟春訓將在下周啟動，上百名沒找到新東家的球員該怎麼辦？答案是參加球員工會主辦的春訓營，美媒報導，滯銷球員的春訓營確定於美國時間下周二(2月13日)開始，地點在佛羅里達州中部的布雷登頓(Bradenton)棒球學校，但波拉斯(Scott Boras)旗下球員不會參加。

大聯盟自由市場流動緩慢，無論如達比修有這樣的大咖，抑或是其他實力一般的球員，要找到新東家比過往來得困難。現在春訓在即，球員工會為協助滯銷球員訓練，自行開辦春訓營，並宣稱會複製跟職業等級一樣的訓練環境，訓練營總教練預定為前太空人總教練波特(Bo Porter)。

不過波拉斯手上的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)等滯銷球員，都不會到球員工會的春訓營訓練。據美國記者卡拉斯尼克(Jerry Crasnick)報導，波拉斯表示他們公司有2個訓練中心，裡頭設備齊全，波拉斯堅信他們已經具備足夠資源，能確保球員在簽約時已經能處於備戰狀態。

《CBSSports》記者艾西薩(Mike Axisa)認為，這訓練營是幫助球員備戰球季，而不是提供「展示」的機會，「那些資深球員，球隊都已評估他們值多少價碼。事實上，不會有球隊會因為看過訓練營，改變他們對球員的印象，但球員仍得備戰，這樣簽了約才能馬上進入狀況。」

(中時電子報)

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