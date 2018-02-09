共融遊戲場「鈕扣獅」化身新春吉祥物

2018年02月09日 09:56 中時電子報 綜合報導

臺北市朝陽公園「鈕扣獅」共融遊戲場啟用一個月，不但成為小朋友的最愛，更能吸引人潮，儼然成為帶動商圈發展的吉祥物！臺北市文化局特別結合在地特色和春節習俗，於本週日（十一日）下午舉辦「朝陽公園不再大眾臉Maker Party」活動，在公園現場提供材料，讓民眾親手縫製以獅子和狗為主題的新春吉祥吊飾。

位於臺北市重慶北路二段70巷口，鄰近大同區服飾材料商圈的朝陽公園，原本只是傳統鄰里公園，在臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，並於元月四日啟用公園內的「鈕扣獅」共融遊戲場之後，立刻成為國內外知名的特色公園，吸引了來自各地的家長和小朋友前來，也間接促進了鄰近商圈的繁榮，當地民眾也視「鈕扣獅」為帶來歡樂的吉祥物。

臺北市共融遊戲場－朝陽公園即將在本周日舉辦免費參加手作活動。(攝影：中時電子報)

由於農曆春節即將到來，臺北市文化局於十一日下午2:30到16:30，在公園現場舉辦「朝陽公園不再大眾臉Maker Party」。此項活動結合周圍服飾材料商圈的特色，提供以獅子和狗為題材的材料包，並且還有點心和飲品，現場也有老師指導製作技巧，協助民眾自行縫製新春吉祥吊飾，大家歡喜手作過新年！

本活動不收費用，材料包及布料花樣將隨機發放，不提供挑選。由於場地有限，因此採取預約報名制，想參加的民眾請速報名，限額100位，額滿截止。

報名專線：(02)2362-9798

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(中時電子報)