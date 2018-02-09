嫌F-35C佈署太慢 川普想買24架F-18「超級大黃蜂」替代

2018年02月09日 10:09 中時電子報 李靖棠

據美國海軍時報（Navy Times）報導，在美軍2019年國防預算前夕，美國總統川普（Donald Trump）於日前在聖路易（St. Louis）波音（Boeing）工廠演說之際，似乎因不滿新型F-35戰機（F-35 Lightning II）佈署進度太慢，再次喊出要五角大廈（The Pentagon）新購24架F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornets），作為新型的艦載機F-35C未能上艦前的過渡期選擇。

US Navy - F-35C Stealth Fighters Takeoff & Landing On USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

未來將成為美國海軍新一代航母艦載機的F-35C戰機。（圖/美國海軍）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）。

海軍高層表示，新一代航母艦載機F-35C期望在今年能投入服役，但他們仍需要一部份的F-18「超級大黃蜂」戰機續用，好填補戰力的空缺。但諷刺的是，當川普與海軍期待「超級大黃蜂」延續其威力之際，卻僅有1/3美國海軍現役的「超級大黃蜂」能夠完整應付戰鬥任務，若美軍希望延續其威力與壽命，恐怕除了購買新機外、還需要盡早升級更新F-18「超級大黃蜂」。

(中時電子報)