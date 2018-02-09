蔬菜湯頭素食切仔麵 各方食客都來

2018年02月09日 10:37 中時 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

斗六健康素食三店老闆賢伉儷克服了素食的怪味，許多不吃素的客人也上門。（周麗蘭攝）

老闆娘林桂巧人熱情好客。（周麗蘭攝）

許多人對素食敬謝不敏，因為吃起來有油耗味，斗六健康素食三店的切仔麵（湯麵）沒有油耗味，蔬菜湯頭自然甘甜，不吃素的客人也被吸引，一天要賣3、4桶湯。

斗六健康素食三店老闆娘林桂巧說，素料大多經高溫油炸，油耗味特重，自己也很不愛素食的’「專屬味道」，因此她和先生會把素料泡水再處理，吃起來清爽多了。

店裡的切仔麵很多客人愛，湯頭是賢伉儷收攤後用蘿蔔、素丸子、油豆腐、香菇頭慢慢熬煮的，喝起來有濃厚感。

為了搭配絕妙蔬食湯頭，夫妻倆特別尋找有扎實口感的白麵條，雖然要花更多時間與瓦斯煮麵，但客人充分享受湯麵的飽足，外帶客人也不怕麵太爛，老闆娘說「值得！」

如果湯頭是切仔麵的靈魂，滷料就是畫龍點睛的神來之筆，素食湯麵的滷料常被詬病太鹹、沒滋味、豆皮太明顯，林桂巧從廚神般的母親那兒學得色香味俱全的滷法，滷與湯頭完美結合。

切仔麵少不了豆芽菜，林桂巧豪邁抓一大把豆芽菜，她說把豆芽菜放進勺子裡壓一壓、一個疊一個的技法，從小印在腦海，不這麼做好像就沒有切仔麵的fu！

健康素食三店的切仔麵一定有季節時蔬，地瓜葉、大陸妹、空心菜、菠菜、山茼蒿，山茼蒿的味道特別，賦予切仔麵新滋味。

健康素食一店、二店是林桂巧的媽媽、姊姊經營，包括林桂巧與夫婿的第三店，切仔麵都是一碗30元，10幾年沒漲價過，讓販夫走卒放心吃麵。

地址：斗六市成功路97號

營業時間：早上五點到下午一點

公休日：每周六

價格：一碗30元

(中時)