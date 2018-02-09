使用悠遊卡搭高雄輕軌 春節前通樂！

悠遊卡公司宣布，春節前民眾就可以使用悠遊卡搭乘高雄輕軌。（張立勳攝）

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悠遊卡公司與高雄輕軌經溝通後達成協議，趕在今年農曆春節前讓悠遊卡可以在輕軌使用，同時，悠遊卡可以在高捷站內由站務人員進行人工加值。 （張立勳攝）

延宕已久的悠遊卡輕軌上線及高捷站內加值問題，雙方終於取得協議，悠遊卡公司9日宣布，今年春節前，不僅高雄輕軌可以使用悠遊卡搭乘，同時高捷各站服務台也提供悠遊卡人工加值服務。今年春節，返鄉遊子、南下遊客與在地鄉親，將可享受持悠遊卡搭乘捷運、渡輪及輕軌等大眾運輸工具，通行無阻。

悠遊卡公司表示，感謝行政院長賴清德關心悠遊卡持卡人權益，指示相關機關協助，高雄捷運公司與悠遊卡公司近3個月來持續溝通，雙方各讓一步達成協議，趕在今年農曆春節前讓悠遊卡可以在輕軌使用，同時，悠遊卡可以在高捷站內由站務人員進行人工加值。

至於悠遊卡在高捷站的機器加值服務，由於必須修改機器，預定在5月底以前完成啟用。同時，高雄市C-Bike預計今年5月底前全面開通使用悠遊卡。悠遊卡公司表示，最遲在今年5月底，民眾可以持悠遊卡在高雄享受所有的大眾運輸工具以及C-Bike。加值點除了原有的4大超商、高捷站內5個特約商店、高捷各站服務台，也可以在所有高捷站內機器加值。

悠遊卡公司表示，將致力提供高雄的遊客及在地民眾全方位的支付服務，除了交通運輸工具之外，更將拓展更多的特約商家，提供民眾更便利的無現金生活。

(中時)

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