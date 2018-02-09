為啥這回不神隱？蔡英文現身災區 網友分析動機

蔡英文總統7日在縣長傅崑萁陪同下，前往雲門翠堤大樓勘災。（本報資料照片／張鎧乙攝）

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中時電子報

總統蔡英文上任至今，因臉書治國、推特外交，被外界封上「神隱少女」。近日花蓮因強震影響，受災嚴重，蔡英文親自前往勘災、慰問。PTT網友質疑此舉「像在做秀」是想學賴清德的吧？有網友回應「與其說是想學賴神，不如說是蔡賴兩人明顯有矛盾，檯面上私底下都在互相較勁！」。

民進黨秘書長洪耀福曾說，蔡總統個性本就不喜歡作秀或造勢，這是她的風格，總統是做事的人不是作秀的人。這回地震，蔡英文親自前往勘災。但網友質疑「蔡英文一再來到花蓮勘災，還到收容災民中心與大家共進晚餐，連去災害應變中心的演講內容都在看稿，這樣是想學賴神的吧？蔡英文對災民說一定會給你們一個家，不知道到底要等到什麼時候，災民不要被蔡英文騙了！」。

另一網友則回應「與其說是想學賴神，不如說是蔡賴兩人明顯有矛盾，檯面上私底下都在互相較勁！前天蔡說不要利用災難作秀博取曝光，個人看來就是在講賴，結果，風向沒有帶起來，鏡頭還都給賴搶光了。只好現在自己也前進災區，就怕聲勢被賴給壓過去，2020被賴+新潮流+獨派，逼宮就不妙了。神隱少女執政空心，但搞鬥爭測風向可是一流的。」

也有網友認為「不去勘災，藍營支持者又說，蔡英文總統不顧人民死活，不去探望災民。蔡英文總統實地勘災，了解災民需求並安慰災民，這樣又被藍營支持者說作秀。這樣當總統真的很難做。」

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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