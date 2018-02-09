40年統帥大飯店開始拆除 員工摸黑搬金庫

2018年02月09日 10:37 中時電子報 張達智 、中時 張鎧乙 、中時

在花蓮大地震中遭重創的統帥大飯店，9日開始進行拆除作業。(張鎧乙攝)

40年花蓮地標統帥大飯店9日開始拆除。(本報資料照)

大型機具進入，花蓮統帥飯店今（9）日清晨6時展開拆除工程，統帥飯店員工在消防人員的陪同下，連夜摸黑進入飯店，搶收房客行李和重要的資料，並從警局搬回金庫。

花蓮強震發生至今已經超過50個小時，花蓮縣長傅崐萁昨表示，吾居吾宿、白金雙星及統帥飯店3棟坍塌大樓，會以安全為前提，9日清晨6時起進行拆除，希望能在7天內拆除完畢。而雲門翠堤大樓的失聯者不放棄救援，把握黃金72小時持續救援；至於罹難者聯合公祭，預計12日舉行。

昨晚接獲通知將展開拆除，據三立新聞報導，統帥飯店出動數名員工連夜趕往警局搬回金庫，另多人趕到飯店，在消防人員的陪同下搶救房客行李、資料。

統帥飯店表示，後續還要處理員工安置問題，因此除了行李，也要搶救員工資料。營業部副總周瑞祥表示，第一時間已探視受傷員工及罹難員工家屬，後續包括醫療、賠償及喪葬一切責任，目前已與家屬取得共識。

一場地震，讓所有員工瞬間沒了工作，周瑞祥說，員工一直是公司的「心頭肉」，只要願意留下來的員工，都將繼續聘用，這個月也會如期發出薪資，絕對不會讓員工沒錢過年，而未來重建之路漫長，也希望員工能夠與飯店一同「再站起來」，重新成為花蓮的驕傲。

(中時電子報)