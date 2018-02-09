緊盯北韓！加國潛艦50年來首巡西太平洋

加拿大皇家海軍契科提密號潛艇準備下潛的資料照。（加拿大皇家太平洋海軍）

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中時電子報

北韓搶在韓國平昌冬奧9日登場前，舉行了一場建軍閱兵，展示了去年試射成功的火星-14，以及火星-15型洲際彈道飛彈等各式飛彈。

在平壤一面參加冬奧，一面展示武力，導致朝鮮半島局勢依舊緊繃之際，加拿大海軍今天表示，一艘潛艇正在西太平洋進行近半世紀以來的來首次巡邏。

據法新社與加拿大廣播公司（CBC）報導，契科提密號（Chicoutimi）原定一年前就展開巡邏，不過一直等到美國和盟邦上月在溫哥華危機會談後才進行。為了阻止北韓違反制裁，與會各國達成協議，要祭出更嚴厲的措施，其中包括避免海上走私的海事安全行動在內。

加拿大潛艇這次的任務將持續近200天，預計將訪問日本和關島港口。確切活動地點與行動內容屬機密資訊。

魏雷（Stephane Ouellet）中校說，契科提密號將在潛入水中後，追蹤商船與軍艦，觀察可疑活動，如遠從港口進行的船對船轉運行為。

北韓被控為了躲避國際制裁，在公海把物資從外國船隻轉運到自家船隻。

「這項部署任務不僅凸顯亞太地區對加拿大戰略的重要性，」加拿大海軍發言人唐諾利（Rick Donnelly）上校說，「也在於加強加拿大對維持區域和平與安全的承諾。」

唐諾利說，加拿大潛艇會在西太平洋參加「與外國海軍的巡邏與軍演」，但不會為平昌冬奧「進行任何維安活動」，也不會「直接參與」對北韓的制裁。

契科提密號是維多利亞級長程反潛潛艇，在英國交付給加拿大後不久，便因為部分進水，導致在海上起火。這起事件導致加國激辯，爭論採購這類二手潛艇的價值何在，還有交付檢驗過程有無瑕疵等。不過，後來調查結果顯示，肇事的起因是由於加拿大皇家海軍相關人員並未切實遵守標準操作程序。

(中時電子報)

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文章來源：Canadian sub on mission to bolster North Korea surveillance

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