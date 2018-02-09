90％靠觀光！6.0強震後！花蓮人希望大家看到的是…

2018年02月09日 10:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

震後的花蓮觀光何去何從？2月6日深夜規模6.0的強震重創花蓮，然90％和觀光相關的花蓮未來會怎麼樣！據花蓮導遊表示，花蓮市區倒塌大樓嚴重，目前等待重整與拯救傷患。然花蓮著名景點其實震後已逐漸復原！在花蓮觀光業者流傳一篇名為「善後救援 ，更須冷靜！花蓮依然美麗」信件！描述目前花蓮震後狀態，也盼國人與外國觀光客在餘震後解除後，能來花蓮一遊！用實際行動看花蓮的復甦，美麗的景色也等待大家的光臨。

花蓮石梯坪美景。（Zhend fang 攝，黃崧粼提供）

6.0強震重創花蓮，位於米崙斷層帶的七星海岸、花蓮市區部分建築倒塌，目前救災人員仍機積極搶救，不放棄任何機會！感謝台灣人與各國友邦的協助！各界的捐款與物資陸續湧入花蓮！一度傳出的失聯者也陸續找到！盼天佑花蓮，能傳出更多好消息。

「光復大農大富平地森林園區」裝置藝術，都是拍照好景點。（導遊黃崧粼提供）

然一場驚天動地的「地牛翻身」，震出台灣人的團結與愛心，但在地震後，其實花蓮所遇到的問題與考驗遠比想像中的大！有好山好水的花蓮，是台灣美麗的慢城！觀光為花蓮最主要之產業，90％之居民為觀光產業相關！然震後餘波盪漾，也影響不少國內外旅客到花蓮旅遊信心。據悉，已有民宿業者稱訂房已瞬掉7成，甚至過年期間訂房全被退光。

花蓮台九線壽豐路段的特色造型房屋。（導遊黃崧粼提供）

石門遊憩區麻糬洞。（導遊黃崧粼提供）

這看在花蓮觀光業者情何以堪，因為陸客銳減，花蓮民宿上百家網路求售！原花蓮觀光業者原打算在農曆春節時結合台鐵普悠瑪列車推出「洄瀾之心」也因這次地震而延後！然因為0206震後餘震不斷，業者坦言詢問退房、延期電話不斷。許多花蓮觀光業者也憂心震後的花蓮如何復興！

花蓮瑞穗清晨美景。（圖取自部落客「吳漾」Facebook）

其實據花蓮旅遊業者坦言，目前花蓮主要建設及交通設施大多無損傷，著名觀光景點也維持原貌，太魯閣依舊鬼斧神工等待遊客來臨！然現在打開電視、網路，看到多是倒塌欲墜的大樓，讓人難免對花蓮觀光「卻步」。

花蓮玉里油菜花田美景。（圖取自吳漾89interior攝影視覺規劃設計官網）

花蓮吉安「慶修院」有濃濃的日式風情。（圖取自部落客「吳漾」Facebook）

在花蓮觀光業者目前轉發一封來自曾是媒體人，目前是鯉魚潭「莫內咖啡」老闆張新舟的信！張新舟以「善後救援 ，更須冷靜！花蓮依然美麗」為文，寫下他這幾天對花蓮災後的看法。文中提到，其實像位在鯉魚潭的玉山神學院 ，建在半山腰 ，屹立如常 ，還有許多人在賞櫻 。據在花蓮擔任導遊的黃崧粼也表示，其實只有市區那幾座大樓毀損較嚴重，花蓮著名的觀光景點災後也逐漸恢復原貌。

花東縱谷油菜花季。（圖取自吳漾89interior攝影視覺規劃設計官網）

針對物資捐款，此外，張新舟也提到，在小巨蛋收容中心中，其實義工幾乎比還留下來的收容人一樣多！各界捐贈到花蓮的物資其實已經夠了。張新舟在文中提到，台灣人太有愛心了 。但他也提醒，務必冷靜施援，才不會造成愛心資源的浪費。」錢不是問題 ，但要送到真正災戶手中 。

花東落羽松秘境。（圖取自吳漾89interior攝影視覺規劃設計官網）

在張新舟的信與花蓮觀光者的呼籲，其實想要幫助花蓮我們有更多方法！捐錢、捐血、物資都能看到台灣人滿滿的愛心！然想要幫助花蓮，等到餘震後沒那麼頻繁，盼國人及外國觀光客能實際走訪花蓮，用您腳步來幫助花蓮撫平傷痕！

富興平地森林小火車。（導遊黃崧粼提供）

當這幾天打開新聞只有塌樓照片的花蓮，花蓮人希望大家想起的「花蓮」是那片美麗的風景！太魯閣高山峽谷、東大門夜市嘗美味、清水斷崖賞絕景、慶修院品日式風情、瑞穗牧場看小牛、東華大學品歐風學院，以及花蓮滿滿的人情味！

花蓮太魯閣是許多歐美觀光客的最愛！（圖為長春祠，導遊黃崧粼提供）

註：此文雖述說花蓮地震影響之觀光，但此文並不想放任何花蓮0206地震照片！由花蓮在地導遊黃崧粼、多次造訪花蓮的鐵道攝影師吳漾的所拍攝花蓮照片，希望大家能欣賞，花蓮「依然美麗」。

(中時電子報)