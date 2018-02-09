嘉義中油站長捐血小板千餘次 靠健行顧血本

2018年02月09日 11:07 中時 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

中油嘉義營業所春節辦捐血活動起跑，市長涂醒哲、議長蕭淑麗為大家加油。（廖素慧攝）

中油嘉義營業處響應捐血救人，春節期間與嘉義捐血站合作舉辦捐血活動，9日開跑，市長涂醒哲頒獎表揚捐血千餘次的中油資深站長顏銘亮，讚揚他「好強壯」，他30餘年來健行運動「顧血本」，血管及血液條件佳，定期捐血小板。

中油嘉義營業處與台南捐血中心嘉義捐血站即日起至25日，在文化公園、嘉義公園、嘉義捐血站辦理捐血活動，春節期間捐血不打烊，市長涂醒哲、議長蕭淑麗8日都為捐血活動加油打氣。

中油公司表示，去年中油於春節期間舉辦捐血，共募集2264袋血液，成果不錯，今年再於春節舉辦，獲得嘉義市加盟站聯誼會、嘉義縣加盟站聯誼會、雲林縣加盟站聯誼會等單位響應，預計有2000人以上捐血，約可募集2600袋血。

中油興嘉加油站站長顏銘亮自1982年捐血小板至今有35年，從不間斷，已捐血1354次，捐血已是他生活中不可或缺的一部分，越捐越精神奕奕。

顏銘亮說，血小板非一般人可以捐，他因為血管較大條、血液品質也不錯，被捐血中心看上勸募血小板，他每天到嘉義公園、植物園走一圈，約健行30分鐘，定期運動，讓他有好血氣，很高興能長期捐血救人。

(中時)