嘉義中油站長捐血小板千餘次 靠健行顧血本

市長涂醒哲（右）表揚熱心捐血的中油人，站長顏銘亮（中）捐血千餘次。（廖素慧攝）

友善列印
中時
／嘉市報導
中油嘉義營業所春節辦捐血活動起跑，市長涂醒哲、議長蕭淑麗為大家加油。（廖素慧攝）

中油嘉義營業處響應捐血救人，春節期間與嘉義捐血站合作舉辦捐血活動，9日開跑，市長涂醒哲頒獎表揚捐血千餘次的中油資深站長顏銘亮，讚揚他「好強壯」，他30餘年來健行運動「顧血本」，血管及血液條件佳，定期捐血小板。

中油嘉義營業處與台南捐血中心嘉義捐血站即日起至25日，在文化公園、嘉義公園、嘉義捐血站辦理捐血活動，春節期間捐血不打烊，市長涂醒哲、議長蕭淑麗8日都為捐血活動加油打氣。

中油公司表示，去年中油於春節期間舉辦捐血，共募集2264袋血液，成果不錯，今年再於春節舉辦，獲得嘉義市加盟站聯誼會、嘉義縣加盟站聯誼會、雲林縣加盟站聯誼會等單位響應，預計有2000人以上捐血，約可募集2600袋血。

中油興嘉加油站站長顏銘亮自1982年捐血小板至今有35年，從不間斷，已捐血1354次，捐血已是他生活中不可或缺的一部分，越捐越精神奕奕。

顏銘亮說，血小板非一般人可以捐，他因為血管較大條、血液品質也不錯，被捐血中心看上勸募血小板，他每天到嘉義公園、植物園走一圈，約健行30分鐘，定期運動，讓他有好血氣，很高興能長期捐血救人。

(中時)

災民遺失身分證件 可撥1996熱線… 國道噪音擾人清夢 清水客庄居民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。