陳郁秀拔完郭建宏後再槓董事會 火爆氣氛華視特發聲明

陳郁秀拔掉郭建宏後再槓董事會。

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華視日前無預警解職總經理郭建宏後，又傳出董事長陳郁秀與董事馮賢賢為了弊案報告一事火爆對槓，讓董事會氣氛瞬間凝結。

外傳馮賢賢8日在董事會上，直指陳郁秀對「總經理郭建宏不適任案」處理不當，並當場要求陳郁秀針對先前常監林筠針對華視近千萬弊案、高佣金圖利特定廠商，要求陳郁秀給交代，但陳郁秀回應不清，還暗指馮賢賢是洩漏消息給媒體的人，傳到馮賢賢耳裡，讓她非常不滿。

據自由時報報導指出，常監林筠在弊案爆出後已先離職，離職前將弊案交給董事長陳郁秀，但陳郁秀卻在董事會上否認有此事，還堅稱「沒收到報告」，現場有人致電林筠，林筠稱「的確有將報告交給董事長」，對此陳華視也於今（9日）早發出聲明稿：「昨日（2月8日）華視董事會雖然討論氣氛熱烈，但並無所謂互槓問題，此乃華視董事會內部會議，特此聲明。」

聲明稿中表示坊間所傳華視稽核、監事提出的「退佣稽核報告」，董事長陳郁秀已於去年11月9日即正式提交華視董事會討論，並當場決議推舉施振榮、邱再興及顔漏有等三位董事成立專案小組。三位董事隨即針對高退佣機制提出改革建言，陳郁秀董事長也指示往後須積極追求「佣金透明化」之目標；董事施振榮在12月又要求業務部門提出完整的改革報告，在董事會上說明。

但1月至今，由於相關細節繁多業務部門已加快腳步彙整中，華視日前也已應審計部查核將資料提供審計部，並無媒體所載該份報告「行蹤不明」情事；一切依程序處理，也希望外界不要過度解讀與曲解。

華視董事會聲明稿全文如下：

關於坊間所傳華視稽核、監事提出的「退佣稽核報告」，陳郁秀董事長於2017年11月9日即正式提交華視董事會討論，並當場決議推舉施振榮、邱再興及顔漏有等三位董事成立專案小組。

三位董事隨即針對高退佣機制提出改革建言，陳郁秀董事長也指示往後須積極追求「佣金透明化」之目標；至12月施振榮董事更要求業務部門提出完整的改革報告，在董事會上說明。

1月迄今，由於相關細節繁多，業務部門仍加快腳步彙整當中，同時華視日前也已應審計部查核將資料提供審計部，並無媒體所載該份報告「行蹤不明」情事；另外，昨日(2月8日)華視董事會雖然討論氣氛熱烈，但並無所謂互槓問題，此乃華視董事會內部會議，一切依程序處理，懇請外界勿過度解讀或曲解，特此聲明。

(中時)

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