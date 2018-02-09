龍崎事業廢棄物綜合處理中心爭議 環團再批環保署放水環評

2018年02月09日 10:53 中時 曹婷婷

環團1月25日到台南市政府前抗議，提出「南區(龍崎廠)事業廢棄物綜合處理中心-歐欣事業廢棄物掩埋場」案環評及環差資料違反環評法規，沒有邊坡穩定分析之佐證資料，要求台南市政府提出「歐欣事業廢棄物掩埋場」案2003年及2010年水土保持計畫報告，市府迄今拿不出是怕什麼？要求環保署表態。

水利局指出，台灣水資源聯盟於1月25日申請提供歐欣水保計畫文件(1月26日收件)，因該聯盟未檢具申請書，因此，2月1日函請該聯盟補送申請書，並函請歐欣公司及水保計畫原承辦技師於文到10日內表示意見。環團怒說，7日已經提出申請，請水利局勿拖延。

牛埔里長陳永和說，政府公信力蕩然無存，水利局稱莫蘭蒂颱風造成災害，但該處當年度已經做好，後來又改口稱182線坍塌，但該工程屬工務局管轄，與水利無關，且182線與被挖空的山頭距離約1公尺，卻在剷平的山頭稱要做滯洪池，未免牽強。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，1月25日當天水利局主任秘書親自首肯會提供水土保持計畫，但環團至今仍拿不，環團質疑台南市政府故意拖延，環團今天再提出證據，質疑環保署環評涉嫌大放水。

環團比對龍崎掩埋場案2003年環評書及2010環差資料，2份報告諸多項目皆違反「開發行為環境影響評估作業準則」規定，包括欠缺評估填方及邊坡穩定規畫、欠缺評估有地下水的邊坡穩定分析、凝聚力參數有誤，沒用固化物凝聚力參數、欠缺地震資料調查。

環團也提出，2010年環差報告，還缺生態調查:動物及水域調查，上述環評、環差皆草率評定，環評內容根本違反環評法規，環保署應撤銷環評及環差。

環團表示，「南區(龍崎廠)事業廢棄物綜合處理中心-歐欣事業廢棄物掩埋場」針對2010年水保計畫雖為面積從75.4公頃縮小為41.1955公頃，但是否依法評定，請台南市政府盡速公開，也質疑環評資料有偽造文書嫌疑。

水利局表示，1月26日收到該聯盟來文申請，並於2月1日請其補送申請書件，惟截至2月9日止，尚未收到該聯盟補送之申請書件，同時亦尚未收到歐欣公司及原承辦技師表示之意見。日後本局將依據資訊公開法第18條及個人資訊保護法相關規定，並參考歐欣公司及原承辦技師所表示之意見，作成准駁之決定，並非如該聯盟所言故意拖延。

水利局也強調，2010年核定水保計畫，並無該聯盟所稱2003年水保計畫，且2010年核定水保計畫已檢附邊坡穩定分析結果，皆符合水土保持手冊規定。

(中時)