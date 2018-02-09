國道噪音擾人清夢 清水客庄居民怨疲勞轟炸

民眾向市議員楊典忠（右）接獲民眾陳情指出，國3北上伸縮縫鏗鏘聲惱人清夢。（王文吉攝）

友善列印
中時
清水區頂湳里客庄高架橋柱林立，猶如「百柱社區」，居民飽受交通噪音之苦。（王文吉攝）
清水區頂湳里客庄被國3、國4高架道路包圍，長年飽受交通噪音困擾。（王文吉攝）

台中市清水區頂湳里居民長年飽受國道交通噪音困擾，去電1968與1999專線始終無法獲得解決，台中市議員楊典忠接獲民眾陳清，邀高公局人員前往會勘，地方盼修復伸縮縫與裝設隔音牆改善。高公局承諾，將於3月進行國3北上兩處伸縮縫修復工程，而國道4號將先進行噪音監測，再決定是否裝設隔音牆。

清水區客庄位於國道3號與國道4號高架橋下區域，由於高架橋柱林立，飽受噪音之苦。當地居民吳先生表示，住家剛好位於高架橋下，西側是國3伸縮縫的鏗鏘聲，從民國91年通車至今，伸縮縫的噪音越來越大，晚上夜深人靜更是清楚，東邊則是國4下坡路段，不時傳來飆速及按鳴喇叭聲，非常惱人。

還有民眾抱怨，半夜如廁完就無法入睡，現在連吃安眠藥都無效，希望高速公路局趕快改善。市議員楊典忠表示，清水客庄位在國道3、4號橋下區域，多年來公共設施缺乏，未蒙其利卻深受其害，他當場要求高公局給民眾修復時間表。

高公局指出，將在過完年後的3月進行國3北上169K+350m、南下169K+570m兩處伸縮縫修復工程，預定5底修復完畢，至於國4部分將先進行噪音監測，再決定是否裝設隔音牆。

(中時)

嘉義中油站長捐血小板千餘次 靠… 名家揮毫寫春聯 民眾大排長龍索…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。