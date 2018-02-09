國道噪音擾人清夢 清水客庄居民怨疲勞轟炸

2018年02月09日 11:09 中時 王文吉

清水區頂湳里客庄高架橋柱林立，猶如「百柱社區」，居民飽受交通噪音之苦。（王文吉攝）

清水區頂湳里客庄被國3、國4高架道路包圍，長年飽受交通噪音困擾。（王文吉攝）

台中市清水區頂湳里居民長年飽受國道交通噪音困擾，去電1968與1999專線始終無法獲得解決，台中市議員楊典忠接獲民眾陳清，邀高公局人員前往會勘，地方盼修復伸縮縫與裝設隔音牆改善。高公局承諾，將於3月進行國3北上兩處伸縮縫修復工程，而國道4號將先進行噪音監測，再決定是否裝設隔音牆。

清水區客庄位於國道3號與國道4號高架橋下區域，由於高架橋柱林立，飽受噪音之苦。當地居民吳先生表示，住家剛好位於高架橋下，西側是國3伸縮縫的鏗鏘聲，從民國91年通車至今，伸縮縫的噪音越來越大，晚上夜深人靜更是清楚，東邊則是國4下坡路段，不時傳來飆速及按鳴喇叭聲，非常惱人。

還有民眾抱怨，半夜如廁完就無法入睡，現在連吃安眠藥都無效，希望高速公路局趕快改善。市議員楊典忠表示，清水客庄位在國道3、4號橋下區域，多年來公共設施缺乏，未蒙其利卻深受其害，他當場要求高公局給民眾修復時間表。

高公局指出，將在過完年後的3月進行國3北上169K+350m、南下169K+570m兩處伸縮縫修復工程，預定5底修復完畢，至於國4部分將先進行噪音監測，再決定是否裝設隔音牆。

(中時)