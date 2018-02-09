英超》兵工廠教頭溫格：英格蘭球員很會假摔

熱刺的英格蘭國腳阿里（右）上周對利物浦因假摔領到黃牌。（路透資料照）

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中時電子報
／綜合報導

兵工廠與熱刺本周六將在英超上演「北倫敦德比」，還沒比賽雙方先打口水戰。兵工廠教頭溫格（Arsene Wenger）甚至在記者會上表示，「英格蘭球員可能也是假摔大師了！」暗諷熱刺部分球員上周的假摔爭議。

熱刺上周末2比2戰平利物浦，阿里（Dele Alli）因為假摔領到黃牌，肯恩（Harry Kane）與拉梅拉（Erik Lamela）也被指控靠假摔拿到12碼罰球，其中阿里、肯恩都是英格蘭國腳。

熱刺教頭波切提諾（Mauricio Pochettino）替自家人辯護，表示足球就是「試圖去欺騙你的對手」，溫格則不以為然的說：「我們必須把假摔踢出足球比賽。」

兵工廠教頭溫格對於假摔充斥感到不以為然。（美聯社資料照）

「我記得以前是外籍球員比較擅長此道，但我必須要說，英格蘭球員學得很快，現在他們也許是假摔大師了。」溫格說。

溫格特別強調，他不會把波切提諾的說法視為寬恕假摔，相信對方只是希望球員踢得更聰明些。但是這與假摔之間的界線在哪裡？溫格說他並不是那麼清楚，相信波切提諾也沒有答案。

「我個人從不鼓勵球員假摔，有時候你會希望球員踢得聰明一點，照著規則走甚至多爭取一些。」溫格說，每個前鋒在禁區內都想爭取12碼球，但動作能做到什麼程度，則取決於裁判尺度，「但在正常的速度下，我覺得是很難決定的。」

(中時電子報)

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