避免褥瘡引發骨骼暴露 林口長庚捐弱勢350套氣墊床

林口長庚捐贈偏鄉弱勢家庭350套氣墊床，減少其長期臥床者罹患褥瘡機率。（倪浩倫攝）

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陳英仁指，臥床者若翻身頻率低，易在手、腳關節，肩膀、臀部等部位出現褥瘡。（倪浩倫攝）

台灣老化速度嚴重，高齡人口預計8年內突破470萬人，每5人就有1人是老人。部分老人因失能，必須長期臥床，但若翻身頻率低，容易得到「褥瘡」，除了會進一步出現感染，也增加照顧者困難，而研究顯示，讓長期臥床者使用氣墊床，可減少2／3的褥瘡發生率；長庚醫院昨捐贈350套減壓氣墊床給偏鄉的弱勢家庭，盼提供他們更好的生活和照顧品質。

統計顯示，包括中高齡患者等高危險族群，其褥瘡盛行率高達24.7％，在偏鄉醫療資源缺乏處勢必更為嚴重；林口長庚一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁說，無論是否為「長期臥床」時，只要是臥床且沒有定時翻身，包括手、腳關節，肩膀、臀部等部位，皆容易引發褥瘡，包括有皮膚發紅、破皮、起水泡、疼痛，甚至出現凹洞、壞死滲液，最嚴重的是肌肉或骨骼曝露等狀況。

陳英仁說，褥瘡代表著「患部血液流通出問題」，一旦罹病，將讓血液攜帶營養、提供免疫力的功能降低；此外，對於糖尿病患者，因為傷口不易癒合，一旦罹患褥瘡，將更容易造成感染，不僅大幅影響患者健康，也增加照顧者的照護壓力。

陳英仁強調，照護者應每兩小時幫臥床者翻者，如此可大幅降低褥瘡發生率，此外，統計顯示，讓長期臥床的病人使用氣墊床後，可以降低約10％的褥瘡發生率、罹病風險降2／3。國外也有研究指出，在重症病房使用氣墊床後，可讓每名病人省下超過700多美元的費用。

林口長庚昨捐出350套減壓氣墊床，提供偏鄉的弱勢家庭使用；林口長庚決策委員會主委程文俊說，很多偏鄉民眾，在遇到突發意外或重大疾病後，經治療仍呈現植物人狀態，家人得面對其長期臥床的照顧問題，讓本身就處於弱勢的經濟狀況雪上加霜，若出現褥瘡，情況將會變得更糟，盼透過這項捐贈行為，實際的幫助到他們。

(中時)

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