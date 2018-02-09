排隊買好吃雞排 留意這7件事超重要

買雞排可觀察店家油鍋狀況，了解其用油品質。(圖片/食力提供)

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中時電子報
/綜合報導

排隊買雞排是台灣民眾的日常風景，也是來台觀光客不可少的嘗鮮小吃。但雞肉新不新鮮，用油品質的優劣，器具清潔度等製作細節，可是大大影響我們是否吃得健康。下回買雞排不要忙著滑手機，食力網站專家提醒民眾，仔細觀察雞排店家相關製作7要點，才能吃得更安心。

1.生雞肉儲存環境要注意

留意店家是否有配套冷藏設備，或放置保麗龍等加蓋保冷容器中，若置於餐車上方的室溫空間，則不得擺放超過2小時，且應有適當覆蓋物。

2.乾貨離地離牆保衛生

裹粉、調味粉等食材儲存環境，以「15～24℃、相對濕度50～60％、食材離地15～20公分、離牆5公分，並可避免蚊蟲病媒與日光直射之處」為佳。

3.操作留意裹漿、雞肉交叉污染

一般雞排店會使用不鏽鋼烤肉夾，夾取雞胸肉浸入溼式裹漿，再入鍋油炸，可留意店家是否將兩步驟所用到的烤肉夾分開，以免夾子上留有裹漿，使裹漿中的成分（如澱粉等）污染肉品。

4.辨認回鍋油品有訣竅

觀察油鍋是否有「產生煙量過大、顏色過深、質地黏稠，泡沫綿密且多，有顯著異味且泡沫面積超過油炸鍋二分之一以上」情況，判定店家油脂品質。

5.生、熟操作器具應分開

留意店家是否生熟食用具分開，以避免交互感染，操作人員料理生鮮肉品後則須立即洗手，或是處理生鮮雞肉沾粉等作業，應與熟食裝袋等交由不同人員負責。

6.人員防護穿戴應完備

工作人員是否穿戴清潔工作衣帽、口罩、手套等，工作帽以能覆蓋頭髮為原則。

7.熟食廚具衛生不馬虎

雞排切塊一般會用剪刀處理，可留意剪刀表面是否嚴重凹凸不平、甚至積垢或生鏽等情形，且刀具未使用時應放置於乾淨衛生的容器中，不應隨意放置於操作檯上。

(中時電子報)

文章來源：食力foodnext

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