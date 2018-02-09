5名北京陸客仍失聯 北京市台辦將陪同家屬來台

2018年02月09日 11:36 中時 楊家鑫

花蓮6日晚間發生6.5級地震，截至9日上午，造成10人遇難、272人受傷、7人失聯。據陸媒報導，經確認，其中5位失聯者為來自北京的遊客。北京市委書記蔡奇及市長陳吉寧高度重視。北京市台辦有關負責人表示，將委派相關工作人員陪同親屬赴台，為其在當地處理相關事宜全力提供幫助。

北京市委機關報北京日報的微信公眾號「識政」9日報導稱，在花蓮地震中仍失聯的5名陸客，經確認為來自北京的遊客。市委書記蔡奇以及市委副書記、市長陳吉寧高度重視，要求相關部門在第一時間與失聯者親屬取得聯繫，並為親屬赴台妥善處理相關事宜全力提供協助。

報導稱，北京市台辦通過多方管道聯繫到了失聯者親屬。昨晚，市台辦相關負責人受市委市政府委託，趕往失聯者親屬家中看望慰問，介紹花蓮地震當前最新消息，並詳細瞭解親屬當前需要協調解決的困難。

報導引述北京市台辦相關負責人表示，市台辦將及時向親屬通報地震最新搜救進展，儘快協助辦理入台手續，並委派相關工作人員陪同親屬赴台，為其在當地處理相關事宜全力提供幫助。

報導指出，大陸國家旅遊局7日發佈出行提醒，有意赴台旅遊的遊客要密切關注臺灣地震風險，近期暫勿前往臺灣花蓮及相鄰地區旅遊；提示旅行社停止組團或者帶團前往該風險區域，要求旅行社組織已在該區域的遊客及時調整行程並撤離，採取相應防範措施，妥善做好遊客安全工作，如遇危險及時求助。

(中時)