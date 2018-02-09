圖輯》北韓建軍70週年閱兵 新型飛彈曝光

2018年02月09日 12:35 中時電子報 喻華德

據《新華社》報導，據朝鮮中央電視臺當天播放的閱兵影片，金正恩乘車抵達金日成廣場後發表談話。他向全體官兵祝賀節日，對支持軍隊建設的全體人民表示感謝。他還稱讚了軍隊在維護地區和平穩定與保證社會主義建設中發揮重要作用。

閱兵影片

空軍五機扇型展開。（圖/美聯社，擷取自長白山文化交流網提供影片）

火星12型洲際彈道飛彈。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

火星14型洲際彈道飛彈。（圖/韓國國防日報，擷取自今日俄羅斯影片）

火星15型洲際彈道飛彈。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

北極星2型中程地對地飛彈。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

首度曝光的俄製9K720短程地對地飛彈（北約型號SS-26)。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

首度曝光的俄製9K720依斯坎德爾短程地對地飛彈（北約型號SS-26)。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

金正恩說，在美國堅持對朝敵視政策、攪亂半島局勢的情況下，軍隊更要切實履行保家衛國的使命。

天馬216型主力戰車。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

M2010型6輪裝甲運兵車。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

M2012型8輪裝甲運兵車。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

M1991型122公釐自走砲。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

M1989型170公釐自走砲。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺影片）

朝鮮人民武力部長（國防部長）樸永植受命校閱部隊。在分列式中，朝鮮人民軍陸海空軍及特種兵、戰略軍等人員方隊及武器裝備方隊等陸續經過金日成廣場主席臺，現場展示了戰車、裝甲車、火砲、火星系列彈道飛彈等武器。空軍編隊組成「７０」字樣飛過廣場。閱兵式進行同時，廣場上的群眾還不斷變換出「２·８」和「團結一心」等字樣。

9K35改良型防空飛彈（北約型號SA-13）。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺）

220公釐多管火箭。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺）

本次閱兵俄羅斯製9K720型「亦斯坎德爾」短程地對地飛彈首度曝光，此外220公釐多管火箭使用的底盤為中國重型汽車集團的HOWO系列底盤，而去年12月試射，射程涵蓋華府的的火星15型洲際彈道飛彈也在閱兵之列。

300公釐多管火箭。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺）

RM-70型122.4公釐多管火箭。（圖/韓國國防日報，擷取自RT電視臺）

朝鮮勞動黨中央委員會政治局１月２２日公告，將２月８日定為朝鮮人民軍建軍節，以紀念１９４８年２月８日金日成組建朝鮮人民軍。

(中時電子報)