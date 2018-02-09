四座公園一日遊、全家大小來尋寶！

2018年02月09日 15:00 中時電子報 綜合報導

春節假期轉眼將至，春暖花開正是出遊好時節！如果不想去傳統景區人擠人，則臺北市新落成的四座鄰里公園共融式遊戲場，無疑是春節理想的親子同樂場所。在這裡，不但小朋友有新遊具可以玩，大人也能參加「公園不再大眾臉，在哪裡？捕捉公園大冒險」尋寶活動，並且有機會獲得限量版野餐墊。

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，在臺北市大同區的朝陽、樹德與景化公園，與中山區的中安公園，各自打造了不同特色的共融式遊戲場，這些完全由台灣本土團隊設計與製作的遊戲場啟用後，不但成為鄰近社區兒童的最愛，更吸引許多來自大臺北地區和外縣市民眾的造訪。

由於這四座公園相距不遠，很多民眾往往會利用週末假日來個一日遊，若是搭乘捷運，可以先去鄰近圓山站的樹德公園「ParkUp大同」，在美麗的繩編和木柱搭建的奇幻空間盡情攀爬，之後前往景化公園的「飛碟頻道」，到外星人降落的主題遊戲場來場星際探險，接著到朝陽公園探訪「鈕扣獅」，在獅背的大鈕扣上玩耍，最後來到中安公園的「音樂森林」之中，讓七彩鐵琴與彈跳節拍的美麗音符，替公園一日遊劃下美好句點。

捕捉公園大冒險尋寶活動為免費參加，還有機會得到限量野餐墊。

配合四座公園一日遊，臺北市文化局即日起也特別推出了「公園不再大眾臉，在哪裡？捕捉公園大冒險」尋寶活動，每座公園都設計了屬於本身的「臉寶胞」貼紙，並且藏於公園隱密之處。前往這四座公園遊玩的民眾，只要成功找到各公園的專屬貼紙之後拍照，再用現場活動告示牌上的QR code掃碼進入遊戲頁面，並把照片上傳，集滿四座公園的貼紙，就算闖關成功，並且可以獲得特製的「公園不再大眾臉」野餐墊。

活動貼紙臉寶胞設計生動可愛，適合大人小孩一同尋寶趣。

由於野餐墊限量一百個，並且依據闖關成功的時間依序贈送，所以想要參加的民眾，手腳一定要快！新春假期來趟公園一日遊，孩子開心玩遊具，大人闖關拿贈品，保證全家歡笑樂融融！想要了解更多有關本活動訊息，請上臉書搜尋「捕捉公園大冒險」。

(中時電子報)