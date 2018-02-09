奧運精神！殘腿運動員PK世界冰橇冠軍 誰能獲勝？

2018年02月09日 11:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

運動家精神從小細節就可看端倪！平昌冬季奧運將於今（9日）下午正式開幕，各路好手已蓄勢待發，觀眾更是引頸期盼。而其中，俯式冰橇是一項全身的運動，非常刺激但也帶著極大的危險性，Discovery頻道全新節目《冰撬鋼鐵戰士》將帶觀眾看見一位在阿富汗失去雙腿的殘奧健力運動員米契尤爾如何克服困難，成功體驗冰橇運動，並向世界冠軍馬汀杜克（Martins Dukurs）宣戰PK！

世界冠軍馬汀杜克。（Discovery頻道提供）

俯式冰橇是一項動用到全身的運動，需要能夠像短跑選手一樣衝出起跑線，再憑藉跳飛躍到冰橇上，必須使用全身的力量，包括腿和腳，操控滑行的一切。

米契搭配高科技冰橇以及義肢 成功挑戰俯式冰橇。（Discovery頻道提供）

米契尤爾曾擔任英國皇家工兵，但卻在阿富汗搜尋、排除土製炸彈時失去了雙腿，但他秉持著與奧運一樣永不放棄的精神，證明自己是一個百折不撓的鬥士，拒絕讓殘缺左右他的人生。因此，除了健力運動外，米契將要挑戰俯式冰橇，更要向世界冠軍馬汀下戰帖！

為克服沒有雙腿能夠衝刺的障礙，科技公司耗資逾 10 萬英鎊(約台幣400萬)，打造獨一無二的高科技冰橇，再搭配頂尖義肢公司研發新義肢，可以在冰上行走、跑跳，讓米契可以與世界冠軍馬汀站在同一個起跑點。米契將成為第一位挑戰俯式冰橇的雙腿截肢人士，與世界俯式冰橇冠軍和奧運獎牌得主馬汀杜克一較高下，萬事俱備的米契究竟是否能夠與冰橇世界冠軍匹敵？

Discovery頻道全新節目《冰撬鋼鐵戰士》2月10日周六晚間8點首播，帶觀眾一賭史上熱血、克服逆境的挑戰！

(中時電子報)