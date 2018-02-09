國民黨台中初選民調 立委盧秀燕險勝

2018年02月09日 11:24 中時 陳彥宇 、 張妍溱

立委江啟臣。(中時資料照)

(11:58更新)國民黨今公布台中市長黨內初選民調結果，由藍委盧秀燕以平均支持率50.308%，小勝藍委江啟臣的49.692%。國民黨組發會主委李哲華表示，盧、江兩人對於民調結果都沒異議，國民黨也將以民調結果作為提名依據，預計農曆年後進行提名。

國民黨台中市長黨內初選民調9日上午出爐，立委盧秀燕以顯微差距贏得黨內民調初選，如無意外，將代表國民黨再次挑戰現任台中市長林佳龍。

國民黨台中市長初選於2月6、7、8日進行民調，委託TVBS、艾普羅、世新3家公司做民調，今天上午10點民調結果出爐，盧秀燕獲得50.308％支持率出線，與第二名的江啟臣49.692％民調僅相差約0.6％，雙方反覆檢驗結果逾1小時，最後由李哲華對外宣布結果。

立委盧秀燕、江啟臣9日上午陸續國民黨台北中央黨部關注民調公布結果，兩人寒暄後相互鼓勵加油，盧秀燕勝選後，隨即江啟臣道賀恭喜並握手，盧秀燕強調這是一場公平的選舉、君子之爭，國民黨改革要團結才能贏得最後勝選；她也將與江啟臣一同開記者會表示，將為國民黨贏回台中市。

國民黨規劃農曆年後進行提名作業，將由盧秀燕代表藍營挑戰現任市長林佳龍。

(中時)