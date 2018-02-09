威懾中俄 美核武版F-35戰機2020年代初現身

2018年02月09日 11:25 中時電子報 楊幼蘭

為了因應遠比以往嚴重的全球核武威脅，並針對來自中國，俄羅斯與北韓的挑戰，五角大廈加速發展核武裝F-35聯合攻擊戰機，已成為美國戰略核武全面現代化，以及研發戰略至關重要的一部分。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網8日報導，在陸、海、空核武全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）中，加入核武裝F-35戰機，將能補強既有的B-2，B-52，還有仍在研製的B-21 戰略轟炸機所形成的空中核打擊陣容。

而這不僅為美國核攻擊選項增添嶄新的層次，並可能為潛在敵手形成某種程度的新壓力。

有關F-35戰機在核威懾上所扮演的角色，是在美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）就五角大廈《核態勢評估報告》(Nuclear Posture Review)舉行聽證會時提出的。

美防長馬提斯（James Mattis）在書面證詞中指出，對美國與北約核威懾力而言，F-35是不可或缺的要素。

「萬一安全狀況需要，藉由下一代F-35戰機，將能使我們的戰鬥轟炸機現代化，以維持北約威懾姿態的強度，並保持我們在前線部署核武的能力。」

美國五角大廈官員證實，馬提斯在聲明中所指的，真的是核武版F-35戰機。而如《商業內幕》（Business Insider）網等眾多媒體引述美國高級官員的話報導，核武裝F-35預定最晚會在2020年代初現身。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，核武版F-35會搭載B-61核彈。

此外，馬提斯說，會把F-35拿來當作「核投放系統」，凸顯出近年來美國核武現代化的程度，已跟不上全球威脅環境瞬息萬變的深切憂慮。

他指出，過去8年來，俄羅斯，中國與北韓的核投放系統研發出現許多進展，對手與敵方開發出34種新系統，但相較之下，美國就只有F-35戰機。

分析認為，F-35將在美國核威懾戰略下扮演日益吃重的角色，確實是有道理。近幾個月來，部署到亞洲戰區的F-35戰機參加了針對朝鮮半島的軍演。萬一當地真的有需要，身具十八般武藝的F-35戰機很可能得以提供廣泛的攻擊選項。

(中時電子報)