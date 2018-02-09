響應211國際女性科學日 海大「牛頓馬戲團」基隆火車站登場

2018年02月09日 12:03 旺報 李侑珊

為響應2月11日聯合國「國際女性科學日」，科學、科技與教育界學者號召全臺科普團隊當天在各縣市車站或街頭舉辦一連串熱鬧有趣的科學活動，讓更多民眾認識「國際女性科學人日」的意義，以提高公眾意識，進而支持女性參與科學的理念，實現性別平等的價值。

基隆地區共有兩場活動，除了在國立海洋科技博物館主題館三樓的「潮女孩玩科學」外，基隆火車站新站南站廣場則由周祥順教授與基隆女中張仁壽老師帶來「牛頓馬戲團」，安排有趣的科學小實驗，現場闖關集點可以兌換獎品，還有精美福袋大放送，歡迎有興趣的民眾一起來玩科學。

海洋大學表示，為鼓勵更多女性能有平等地機會參與科學、促進女性在科學領域的平等發展，消除女性在經濟、社會、法律和文化等各方面因各種性別不平等的因素所形成的障礙，聯合國教科文組織經過2011年3月14日聯合國婦女地位委員會第55屆會議，2013年12月20日與2015年12月15日的聯合國大會等會議中決議，自2017年起每年2月11日訂為「國際婦女和女孩科學日」(之後簡稱「國際女性科學人日」)，鼓勵更多的參與科學的婦女和女孩，促進婦女在科學領域的職業發展，承認婦女在科學方面取得的成就。

由海洋大學周祥順教授帶來的牛頓馬戲團將為大家表演最不可思議的科學魔術，包括聲波碎酒杯，讓大家見識魔音穿腦、穿牆入室、看黑貓變成白貓等等，保證讓大家驚嘆連連。另外，還準備了雙珠競走、感應點燈、人體導電棒、旋轉椅、陀螺環、牛頓擺等有趣的科學遊戲，精彩可期千萬不可錯過。

活動現場還將贈送科學福袋給女性科學愛好者，數量有限，送完為止。歡迎有興趣民眾2月11日下午13:30至15:30到基隆火車站新站南站和牛頓馬戲團作夥玩科學。

(旺報)