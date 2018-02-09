上海海事大學校長率團訪問臺灣海大 推動兩岸海事教育交流

2018年02月09日 12:06 旺報 李侑珊

為推動兩岸海洋科技與學術的交流，中國航海學會理事長、上海海事大學校長黃有方率團來臺訪問，與國立臺灣海洋大學進行深度交流，並安排拜會航港局、港務公司與基隆港，與航運產業代表座談，希望透過實質的互動，加強兩岸海事發展與合作。

中華海洋事業協會理事長、臺灣海洋大學校長張清風指出，上海海事大學是臺灣海洋大學的姐妹校，有「高級航運人才的搖籃」的美稱，過去兩校在學生實習、交換學生、教師交流等方面有許多實質的合作，希望藉由本次的研討與交流，能更集思廣益，促進兩校更緊密的學術合作交流關係，未來在兩岸海洋暨海事教育、人才培育與科技研究能蓬勃永續發展。

黃有方校長表示，上海海事大學是一所以航運、物流、海洋法政為特色學科的大學，而臺灣海洋大學在張清風校長的帶領下已經是世界一流的海洋海事專業大學，因此特別率團來臺進行交流，希望未來上海海事大學、中國航海學會與國立臺灣海洋大學、中華海洋事業協會能有更密切的合作。

上海海事大學訪問團一行，由身兼中國航海學會會長的黃有方校長領隊，率校長辦公室秦立卿副主任、商船學院肖英傑院長、徐悲鴻藝術學院樂震文院長及中國航海學會劉穎主任2月5日抵臺展開為期5天的參訪活動，除了參加由國立臺灣海洋大學及中華海洋事業協會舉辦的「2018兩岸海上安全與船舶交通管理研討會」之外，還參觀了臺灣海大的輪機工廠、輪機模擬教室、高壓電設備模擬教室、操船模擬機、多功能模擬機等臺灣最完善的海事人才訓練設施及海洋文創設計產業學系、校史博物館及水生動物實驗中心等，深入了解臺灣海洋大學在海洋相關領域的特色與發展能量。

另外，在臺灣海大張清風校長的陪同下，訪問團還拜會了交通部航港局謝謂君局長、臺灣港務公司劉詩宗總經理，並與航運產業代表座談，討論兩岸航運物流自貿區、港口城市發展、智慧航運、航安、藝文教育、海事人才培育等相關議題，並搭船參觀基隆港，了解基隆港港務運作及臺灣港口建設與發展，希望透過深入的交流，建立合作平臺，將有助於兩岸海運的發展。

(旺報)