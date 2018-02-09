年關將至 卡債族難過 民團籲年節停止催債

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農曆新年將至，卡債受害者自救會今天指出，過年對很多人而言是溫馨歡樂的時刻，但對卡債族來說卻是痛苦難過的關卡，呼籲金管會主委顧立雄，要求銀行在過年前及過年期間，停止催債10天，讓卡債族能安心過個好年。自救會也強調，債務可以透過清算或更生解決，呼籲卡債族不要輕言放棄，有債務問題都可尋求自救會及法律扶助基金會協助。

卡債受害者自救會顧問林永頌說，根據統計，去年光是因債務問題自殺死亡人數至少就有24人，由於法律系統尚未有一個健全的消債機制，債務人往往因欠債而失去工作、家庭失和、人際關係惡化及憂鬱症， 導致憾事發生。

林永頌表示，實施了近10年的《消費者債務清理條例》就是要給債務人一個重新開始的機會，除了協商及債務調解外，也有債務更生及債務清算制度。不過，目前法院更生通過比例約6成多，清算免責比例約5成多，比起日本的9成7、8成，還有一定距離，但只要找到好的律師協助，大部分通過率會更高，所以呼籲卡債族勇敢面對債務，不要輕言放棄。

綠委吳玉琴則說，上會期已經針對《消債條例》的修正有過大體討論，希望這會期能進入逐條討論，主要希望讓程序更簡便，提高合理的生活費用標準，給予債務人更彈性還款空間，避免他們毀諾，減少清算不免責的案例，讓更生及清算免責比例能提高。另外，她也提出《債務催收法》草案，將催收管理擴大到銀行以外的催收公司，禁止不當催收行為，保障債務人及第三人的人身安全。

(中時)

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